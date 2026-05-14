Vezirköprü BİLSEM öğrencilerinden TÜBİTAK Bilim Fuarı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Vezirköprü Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK Bilim Fuarı törenle açıldı.



Vezirköprü İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü konferans salonunda gerçekleştirilen fuarın açılışına Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, kurum amirleri, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Özata, 2022 yılında açılan BİLSEM’in hazırladığı projelerin gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Bu etkinliklerle hedeflediğimiz noktaya ulaştığımızı görmek mutluluk verici. Sadece Vezirköprü’ye değil, bölgeye hitap ediyoruz." dedi.



BİLSEM Müdürü Mehmet Aktaş da fuarın yalnızca projelerin sergilendiği bir etkinlik olmadığını belirterek, "Burada merakı, emeği, hayali ve geleceği görüyoruz. Bir milletin yarınlara bıraktığı en büyük mirasın düşünen ve üreten nesiller olduğunu bir kez daha hissediyoruz." diye konuştu.





Konuşmaların ardından öğrenciler tarafından müzik dinletisi sunuldu.





Daha sonra fuarın açılışı yapılarak stantlar gezildi. Öğrenciler, geliştirdikleri projeleri katılımcılara tanıttı.

