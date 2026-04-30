        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Vezirköprü MYO'da 120 kişiye yangın gönüllüsü sertifikası verildi

        Vezirköprü MYO'da 120 kişiye yangın gönüllüsü sertifikası verildi

        Vezirköprü'de orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Yangın gönüllüsü eğitimi" tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 08:54 Güncelleme:
        Vezirköprü MYO'da 120 kişiye yangın gönüllüsü sertifikası verildi

        Vezirköprü'de orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Yangın gönüllüsü eğitimi" tamamlandı.

        Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulunda (MYO) gerçekleştirilen programda, öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik eğitim verildi.

        Eğitim, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak tarafından teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.


        Katılımcılara orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri, müdahale teknikleri ve sahada uygulanacak temel esaslar anlatıldı.

        Program kapsamında eğitimlerin ardından sınav yapılarak katılımcıların bilgi düzeyi ölçüldü.

        Sertifika töreniyle sona eren programda 120 öğrenci ve akademisyene belge verildi.

        Törene Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        Dışişleri Bakanlığı: Sumud'a saldırı korsanlık eylemidir
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        İsrail'den Sumud Filosu'na müdahale
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Brent petrolün fiyatı 120 doları aştı
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Trump'tan Almanya'daki asker sayısını azaltma tehdidi
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Meteoroloji saat verip uyardı! 6 bölgede yağış var!
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Emniyet Genel Müdürlüğüne Ali Fidan atandı
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        Çok konuşulacak kira pazarlığı!
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        "Trump sınıfı" ilk savaş gemisinin maliyeti ne olacak?
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Otel önünde silahlı saldırı! 2 kadın öldü
        Alyansını geri taktı
        Alyansını geri taktı
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Dev maçta kazanan çıkmadı!
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        İzmir'de kaza! 3 ölü, 4 yaralı
        Tedavi sürecini paylaştı
        Tedavi sürecini paylaştı
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        İran Meclis Başkanı: Düşman yeni bir aşamaya girmiştir
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Satılan en garip 12 ünlü eşyası
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Kilise tarihinin en karanlık olayı
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Galatasaray'dan taraftara açık antrenman!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Premier Lig devinden Ferdi Kadıoğlu'na kanca!
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan bayram ikramiyesi açıklaması

