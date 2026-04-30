Vezirköprü MYO'da 120 kişiye yangın gönüllüsü sertifikası verildi

Vezirköprü'de orman yangınlarına karşı farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen "Yangın gönüllüsü eğitimi" tamamlandı.



Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulunda (MYO) gerçekleştirilen programda, öğrenci ve öğretim görevlilerine yönelik eğitim verildi.



Eğitim, Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Engin Keleş ile Vezirköprü Orman İşletme Müdürü Mecit Koçak tarafından teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.





Katılımcılara orman yangınlarıyla mücadele yöntemleri, müdahale teknikleri ve sahada uygulanacak temel esaslar anlatıldı.



Program kapsamında eğitimlerin ardından sınav yapılarak katılımcıların bilgi düzeyi ölçüldü.



Sertifika töreniyle sona eren programda 120 öğrenci ve akademisyene belge verildi.



Törene Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

