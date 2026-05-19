        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Vezirköprü, Terme ve Salıpazarı'nda 19 Mayıs kutlandı

        Samsun'un Vezirköprü, Terme ve Salıpazarı ilçelerinde 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı törenlerle kutlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 17:05 Güncelleme:
        Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan program kapsamında protokol üyeleri, öğretmenler ve öğrenciler bando eşliğinde ilçe stadyumuna yürüdü.

        Törende öğrenciler şiirler okudu, sporcular jimnastik, boks, güreş ve okçuluk gösterileri sundu. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        - Terme

        Terme ilçesinde Cumhuriyet ve 15 Temmuz Milli İrade Meydanı'nda düzenlenen törende Atatürk Anıtı'na çelenk sunuldu.


        Program, öğrencilerin hazırladığı oratoryo, sportif gösteriler ve şiir dinletileriyle devam etti.

        - Salıpazarı

        Salıpazarı ilçesinde ise kutlamalar Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasıyla başladı. Kapalı Spor Salonu'nda devam eden programda öğrenciler şiirler okudu, halk oyunları ve sportif gösteriler sergilendi. Yarışmalarda dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Kutlama programlarına kaymakamlar, belediye başkanları, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

