        Samsun Haberleri Vezirköprü'de "Bir Çocuğun Hakkı, Herkesin Sorumluluğu" etkinliği yapıldı

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Vezirköprü Meslek Yüksekokulu (MYO) öğrencileri tarafından çocuk ihmal ve istismarına dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi.

        Giriş: 14.05.2026 - 09:00 Güncelleme:
        Vezirköprü MYO Çocuk Bakımı ve Gençlik Hizmetleri Bölümü öğrencilerinin hazırladığı ve bu yıl altıncısı gerçekleştirilen etkinlik, "Bir Çocuğun Hakkı, Herkesin Sorumluluğu" temasıyla gerçekleştirildi. Etkinlik, öğretim görevlisi Osman Senai Doğan yürütücülüğünde yapıldı.

        Etkinlikte okul öncesi ve ilkokul öğrencilerine yönelik farkındalık çalışmaları gerçekleştirildi. Çocuklara, istemedikleri durumlarla karşılaştıklarında tepki verme, yardım isteme, bulunduğu ortamdan uzaklaşma ve yaşadıklarını güvendikleri kişilerle paylaşma gibi temel korunma becerileri anlatıldı.


        Programa Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Gülburun, Vezirköprü MYO Müdürü Doç. Dr. Afitap Özdelikara, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı 11 okuldan 22 öğretmen eşliğinde yaklaşık 160 öğrenci katıldı.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

