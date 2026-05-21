Vezirköprü'de Cumhuriyet Ortaokulu'ndan "Nostaljik Şarkılar" konseri

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Cumhuriyet Ortaokulu müzik öğretmeni ve öğrencileri tarafından "Nostaljik Şarkılar" konseri gerçekleştirildi.



Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen konsere Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya, Belediye Başkan Vekili Mehmet Gülburun, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.



Kaymakam Kaya, gençlerin sanata ilgisi ve sahnedeki öz güvenlerinin memnuniyet verici olduğunu dile getirerek, kültürel ve sanatsal faaliyetlerin öğrencilerin akademik ve sosyal gelişimlerine önemli katkı sunduğunu söyledi.





Konserin hazırlanmasında emeği geçen yönetici, öğretmen ve öğrencileri tebrik eden Kaya, program koordinatörü müzik öğretmeni Duygu Tokalıoğlu Önçler'e çiçek verdi.





Okul müdürü Sinan Başkemer de birlikte bir zaman yolculuğuna çıkacaklarını belirterek, "Belki bir şarkıda çocukluğumuzu bulacağız. Belki bir melodide eski bir hatırayı yeniden yaşayacağız. Çünkü bazı şarkılar vardır yıllar geçse de eskimez."dedi.





Daha sonra öğrenciler tarafından seslendirilen geçmişten günümüze hafızalarda yer eden nostaljik eserler, katılımcılardan alkış aldı.



