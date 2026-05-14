Vezirköprü'de Engelliler Haftası programı düzenlendi

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Engelliler Haftası kapsamında farkındalık programı gerçekleştirildi.



Vezirköprü Belediyesi tarafından Belediye Kültür Merkezi'nde düzenlenen programa Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, AK Parti Samsun İl Başkan Yardımcısı Rahmani Karakaya, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve veliler katıldı.



Belediye Başkanı Gül, engelli bireylerin yaşamını kolaylaştırmak ve toplumsal farkındalığı artırmak amacıyla çeşitli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, "Belediye olarak engelli vatandaşlarımızın her zaman yanında olmaya gayret ediyoruz. Bu tür etkinliklerle farkındalık oluşturmayı hedefliyoruz." dedi.



Vezirköprü Engellilere ve Ailelerine Destek Derneği üyesi Mert Çevik ise engelliliğin yalnızca fiziksel bir durum olarak görülmemesi gerektiğine dikkat çekerek, toplumdaki ön yargıların ve erişim sorunlarının asıl engeller arasında yer aldığını ifade etti.



Program kapsamında ilçede eğitim veren özel eğitim okulları ve rehabilitasyon merkezleri tarafından hazırlanan gösteriler sahnelendi.



Etkinliğin finalinde ise Yetenek Sizsiniz Türkiye yarışmasıyla ünlenen Bilal Göregen mini konser verdi.







