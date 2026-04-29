Vezirköprü'de "Gelenekten Geleceğe Musiki Konseri" düzenlendi

İlkadım Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi tarafından "Gelenekten Geleceğe Musiki Konseri", Vezirköprü Belediye Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Ardından okulun tanıtım videosu izletilerek katılımcılara eğitim faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ardından koro sahne alarak, Türk musikisinin seçkin eserlerini seslendirdi. Koro şefliğini Tuğba Bulut'un yaptığı konserde öğrencilerin performansı beğeni kazandı. Konsere Vezirköprü Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürü Recep Yaylacı, İlkadım Şehit Ahmet Altunoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Orhan Şahin, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

