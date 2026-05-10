Vezirköprü'de kestiği ağaçın altında kalan kişi öldü
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgilere göre 61 yaşındaki Sadık Etli, tarlasındaki ağacı keserken devrilen ağacın altında kaldı.
Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadık Etli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Sadık Etli'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi.
