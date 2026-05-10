        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Vezirköprü'de kestiği ağaçın altında kalan kişi öldü

        Samsun'un Vezirköprü ilçesinde kestiği ağacın altında kalan kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.05.2026 - 10:14 Güncelleme:
        Alınan bilgilere göre 61 yaşındaki Sadık Etli, tarlasındaki ağacı keserken devrilen ağacın altında kaldı.

        Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ekipleri ile jandarma sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Sadık Etli'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Jandarma ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Sadık Etli'nin cenazesi yapılan incelemenin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

