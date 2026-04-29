Vezirköprü'de Kut'ül Amare Zaferi'nin yıl dönümü kutlandı

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Kut'ül Amare Zaferi'nin 110. yıl dönümü kutlandı.



Vezirköprü Ayşe Hatun Kız Meslek Lisesi tarafından Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen program öncesinde katılımcılar, Kut'ül Amare Zaferi'ni konu alan resim sergisini gezdi.



Daha sonra anma programı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.





Günün anlam ve önemine ilişkin konuşmayı Ayşe Hatun Kız Meslek Lisesi Müdürü Ufuk İlhan gerçekleştirdi.



Vezirköprü Kaymakamı Özgür Kaya ise "Bugün Halil Paşa'nın da dediği gibi, Kut Bayramı'nı kutlamak için bir aradayız Biz çokça kahraman yetiştirmiş bir milletiz. Hepsini saygıyla anıyoruz." ifadesini kullandı.



Program kapsamında öğrenciler şiirler okudu, koro sahne aldı ve Kut'ül Amare Zaferi'ni konu alan tiyatro gösterisi sunuldu.



Tören, bayrak gösterisi ile son buldu.



Törene Belediye Başkanı Murat Gül, Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Mehmet Uyar, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, İlçe Müftüsü Vekili Muhammet Ali Ünal, Türk Kızılay Vezirköprü Şube Müdürü Bekir Kurtoğlu ile öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.







