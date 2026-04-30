Vezirköprü'de mezarlıklarda temizlik çalışması yapıldı
Vezirköprü'de mezarlıklarda temizlik çalışması başlatıldı.
Park ve Bahçeler Müdürlüğü bünyesindeki ekipler tarafından yürütülen çalışmalarda, mezarlıklarda ot biçme, yabani ot temizliği ve çevre düzenlemesi yapılıyor.
Belediye Başkanı Murat Gül, çalışmaların vatandaşların ziyaretlerini daha düzenli ve huzurlu bir ortamda gerçekleştirebilmeleri amacıyla sürdürüldüğünü belirtti.
İlçe genelindeki mezarlıklarda yürütülen çalışmaların Kurban Bayramı'na kadar devam edeceği bildirildi.
