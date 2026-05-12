Vezirköprü'de "Şuurlu aileler, şuurlu nesiller" söyleşisi düzenlendi
Samsun'un Vezirköprü ilçesinde "Şuurlu aileler, şuurlu nesiller" söyleşisi gerçekleştirildi.
Vezirköprü Belediyesi öncülüğünde Vezirköprü Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen söyleşide uzman klinik psikolog Müjde Yahşi, Anneler Günü dolayısıyla annelere çocuklarıyla sağlıklı iletişim kurma ve doğru yaklaşım yöntemleri konusunda bilgi verdi.
Aile yapısının güçlendirilmesi, çocuk gelişimi, bilinçli ebeveynlik ve aile içi sağlıklı iletişim konularına değinen Yahşi, ebeveynlerin öncelikle çocuklarını doğru tanımaları gerektiğini ifade etti.
Program sonunda Vezirköprü Belediyesi tarafından Yahşi'ye günün anısına çiçek ile Vezirköprü'nün simgelerinden semaver biblosu hediye edildi.
