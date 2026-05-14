Vezirköprü'de TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Samsun’un Vezirköprü ilçesinde Vezirköprü Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TÜBİTAK Bilim Fuarı, törenle açıldı.



Okul bahçesinde gerçekleştirilen fuarın açılışına Kaymakam Özgür Kaya, Belediye Başkanı Murat Gül, İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, AK Parti İlçe Başkanı Muzaffer Çil, kurum amirleri, şube müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.



Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından stantları gezen katılımcılar, öğrencilerin hazırladığı projeleri inceledi. Öğrenciler, geliştirdikleri projeler hakkında katılımcılara bilgi verdi.



Kaymakam Özgür Kaya, 2023 yılından bu yana görev yaptığı Vezirköprü’de sürekli meslek liselerinin önemini vurguladığını söyledi. Kaya, öğrencilerin elde ettiği dünya beşinciliğinin doğru bir yolda ilerlediklerinin göstergesi olduğunu dile getirerek, öğrencileri tebrik etti.



İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata da okulun hazırladığı projelerin gurur verici olduğunu vurgulayarak, "Bu etkinliklerle hedeflediğimiz noktaya ulaştığımızı görmek mutluluk verici. Bu sene uluslararası platformda dünya beşincisi olma başarısı gösterdik. Bundan sonra dünya şampiyonluğunu konuşuyor olacağız." dedi.





Okul müdürü Fazıl Gezer ise öğrencilerin öğretmenleriyle birlikte büyük emek vererek hazırladığı projelerin gençlerin vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, emeği geçen öğrenci ve öğretmenleri tebrik etti.



Konuşmaların ardından okulun öğretmen ve öğrencileri tarafından hazırlanan halk oyunu gösterileri ile müzik dinletisi sunuldu.



