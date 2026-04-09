Vezirköprü'den Viyana'ya mesleki eğitim stajına gideceklerden Kaymakam Kaya'ya ziyaret

Samsun'un Vezirköprü ilçesinden Mesleki Eğitim Merkezi’nde mesleki eğitim stajı kapsamında Viyana'ya gidecekler, Kaymakam Özgür Kaya'yı ziyaret etti. İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2025 Mesleki Eğitim Erasmus Akreditasyonu kapsamında düzenlenen Viyana eğitim stajı programı 12 Nisan-9 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek. Program öncesinde İlçe Milli Eğitim Müdürü Resül Özata, Mesleki Eğitim Merkezi Müdürü Mustafa Yılmaz, Müdür Yardımcısı Gülşah Bayri ile öğrenciler Soner Gül, Ömer Faruk Cora ve Samet Kavas, Kaymakam Kaya'yı ziyaret etti. Ziyarette proje hakkında bilgi verilirken, öğrencilerin özellikle metal teknolojileri alanında ve kaynakçılık dalında uluslararası tecrübe kazanmasının hedeflendiği ifade edildi.

