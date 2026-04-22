Vezirköprü'ye 112 Acil Sağlık İstasyonu kurulacak

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde 112 Acil Sağlık İstasyonu kurulacağı bildirildi.



Öğürlü Mahallesi'nde belediyeye ait arsa üzerine inşa edilecek istasyonun, Vezirköprü Belediyesi ile vatandaşların katkılarıyla yapılacağı, tamamlanmasının ardından Sağlık Bakanlığına devredileceği belirtildi.



Vezirköprü Belediye Başkanı Murat Gül, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ilçede acil sağlık hizmetlerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla önemli bir adım attıklarını ifade etti.



İstasyonun hizmete girmesiyle birlikte bölgede acil müdahale sürelerinin kısaltılması ve sağlık hizmetlerinin daha etkin sunulması hedefleniyor.

