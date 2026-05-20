Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Karaman'dan Havza'ya ziyaret
Yeni Yol Partisi Samsun Milletvekili Mehmet Karaman, 12 Mayıs'ta selin yaşandığı Samsun'un Havza ilçesini ziyaret etti.
Selden etkilenen mahallelerde vatandaşlar ve esnafla bir araya gelen Karaman, geçmiş olsun dileğini iletti.
Havza’daki son durumu yerinde görmek amacıyla geldiğini belirten Karaman, "Zararların giderilmesi konusunda yapılacak çalışmaları yakından takip edeceğiz. İlçemize geçmiş olsun." dedi.
Ziyarette Karaman'a Saadet Partisi Samsun İl Başkanı Salih Şen, Havza İlçe Başkanı Rasim Korkmazlı ile partililer eşlik etti.
