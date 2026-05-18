        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Yeşilay Genel Başkanı Dinç: "Bağımlılıkla alakalı en büyük risk faktörü gençlerde"

        Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, "Bağımlılıkla alakalı en büyük risk faktörü gençlerde. Çünkü bütün araştırmalar bize bağımlılığa başlamakla alakalı 14-24 yaşın çok kritik olduğunu söylüyor." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.05.2026 - 18:43 Güncelleme:
        Dinç, Samsun programı kapsamında İlkadım Okçuluk Salonu'nda düzenlenen YeşilayFest'e katıldı.

        AA muhabirine burada yaptığı açıklamada Dinç, bağımlılık endüstrisinin çocuklara ve gençlere erken yaşlarda ulaşmaya çalıştığını söyledi.

        Dinç, bağımlılıkla mücadelede gençlerin korunmasının öncelikli olduğunu vurgulayarak, "Dolayısıyla bizim en büyük dikkatimiz 15-24 yaş arası gençlerin korunmasıyla alakalı. O yaşta koruyabilirsek ondan sonrası büyük oranda toparlanmış oluyor." dedi.

        Bağımlılık endüstrisinin çocuklara ve gençlere ulaşarak bağımlılığın etkisini uzun süreli hale getirmeye çalıştığını vurgulayan Dinç, bağımlılığın eğlence, sosyalleşme veya sorunlarla başa çıkma aracı gibi gösterilmesinin yanlış olduğunu belirtti.

        Dinç, şöyle devam etti:

        "Bağımlılık eğlence değildir. Mutlu etmez, mutsuz eder. Sosyalleşmeyi sağlamaz. Bilakis iyi insanların uzaklaşmasını, kötü insanların yaklaşmasını sağlar. Problemleri çözmez, artırır. Dolayısıyla endüstrinin bu algısını kırmak için biz Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak Türkiye'nin her yerinde çalışmalar yapıyoruz."

        Ülkede 208 üniversitenin 188'inde Genç Yeşilay kulüplerinin bulunduğunu, liselerde de 600'ün üzerinde Genç Yeşilay kulübü olduğunu anlatan Dinç, bu kulüpler aracılığıyla "bağımsız gençlik kültürü" oluşturmaya çalıştıklarını dile getirdi.

        Dinç, "Gençliğe en çok bağımsızlık yaraşır ya da bağımsızlık en çok gençliğe yaraşır diyoruz. O yüzden de bağımsız bir gençlik kültürü oluşturmak için kulüp çalışmaları yapıyoruz." dedi.

        YeşilayFest'in de bu anlayışla düzenlendiğini belirten Dinç, şunları söyledi:

        "Bağımlılık endüstrisi festivalleri de kullanıyor. Eğlenceyle bağımlılığı yan yana getirmeleri için öyle bir algı oluşturmak için. Biz buna da karşı duruyoruz. Diyoruz ki bağımlı olmadan da bağımlılığa bulaşmadan da bağımlılığa yaklaşmadan da insan pekala eğlenebilir. Hatta daha da çok eğlenebilir. Bunun da ispatını Yeşilay festivallerinde görebilirsiniz. Samsun'da da bugün büyük bir festival yaptık. Gençlik ve Spor Bakanlığı'mız ile ortaklaşa YeşilayFest yapıyoruz."

        Bağımlılıkla mücadelede kişinin durumunu fark etmesinin önemli olduğuna dikkati çeken Dinç, bağımlı bireylerin çoğu zaman bağımlı olduğunu kabul etmediğini dile getirdi.

        Dinç, "Bağımlı insan bağımlı olduğunu kabul etmez. Hep 'Ben kontrol ederim', 'Ben istersem bırakabilirim', 'Ben bağımlı değilim ki' der. Halbuki hayatında çok boyutlu kayıplar yaşamaya başlamıştır ve tekrar tekrar bırakma denemeleri başarısız hale gelmiştir." dedi.

        Kişinin kayıplar yaşamadan önce kendisiyle dürüstçe yüzleşmesi gerektiğini belirten Dinç, "İnsan bir anda bağımlı olmuyor. Kullanım, kötüye kullanım, bağımlılık var. Kötüye kullanım aşamasında özellikle insan bırakırsa, müdahale etmemize, yardımcı olmamıza müsaade ederse çok kolay toparlayabiliyoruz. Bağımlılıkta biraz daha fazla emek vermek gerekiyor ama hiç önemli değil. Ne kadar kısa zamanda dönerse bizim işimiz de kolaylaşıyor, kendisi de çok daha az kayıp yaşamış oluyor." diye konuştu.

        Etkinliğe, Samsun Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci, Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş, davetliler ve gençler katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
