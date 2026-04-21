        Samsun Haberleri Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası Karadeniz Bölge Finali Samsun'da yapıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 14:39 Güncelleme:
        Samsun Büyükşehir Belediyesi Çok Amaçlı Salon'da düzenlenen organizasyona, ön elemeyi geçen Karadeniz Bölgesi'ndeki liselerin öğrencilerinden oluşan 4 takım katıldı.

        Yarışma sonucunda Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi öğrencileri Duru Ceren Çelik ile Özlem Nur Yanık birinci oldu.

        Düzenlenen ödül töreni ile dereceye giren öğrencilere ödülleri verildi.

        Yarışmada dereceye giren öğrenciler, temmuz ayında İstanbul'da düzenlenecek Türkiye finalinde Karadeniz Bölgesi'ni temsil edecek.

        Yeşilay Yönetim Kurulu Üyesi ve Yeşilay Spor Kulübü Başkanı Hasan Siret Albayrak, gazetecilere, 1956 yılından bu yana sürdürülen Yeşilay münazara şampiyonalarının geleneksel hale geldiğini söyledi.

        Organizasyonun çekişmeli geçtiğini belirten Albayrak, "Neticede de gençlerimize ödüllerini takdim ettik. Bu tarz etkinliklerimiz devam edecek." dedi.

        Bölge şampiyonalarının ardından genel merkezde Türkiye finalinin yapılacağını anlatan Albayrak, "Çünkü çok güzel bir organizasyon oluyor, artık bir gelenek haline geldi. Tüm gençlerimizi bu organizasyona katılmaya davet ediyoruz." diye konuştu.

        Yeşilay Samsun Şube Başkanı Emre Güneş de gençlerin fikirlerini özgürce ifade ettiği organizasyonun büyük ilgi gördüğünü vurgulayarak, etkinliğin geleneksel hale gelmesinden memnuniyet duyduklarını kaydetti.

        Samsun İbrahim Tanrıverdi Sosyal Bilimler Lisesi'nde görevli Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Oğuzhan Çolak ise öğrencilerinin birinci olmasından dolayı duyduğu mutluluğu dile getirdi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

