        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sel yaşanan Havza'yı ziyaret etti

        Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, sel yaşanan Havza'yı ziyaret etti

        Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 12 Mayıs'ta selin yaşandığı Samsun'un Havza ilçesinde incelemede bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.05.2026 - 17:27 Güncelleme:
        Özdağ, taşkın sonucu sel meydana gelen Havza ilçesinde incelemede bulundu, esnaf ve vatandaşlara "geçmiş olsun" dileğini iletti.

        Özdağ, Havza'da derenin taşması sonucu 400’den fazla esnafın selden etkilendiğini belirterek, "Dükkanlarını tamamen yitiren esnaflarımız olduğunu da gördük. Bütün Havzalılara geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." ifadesini kullandı.

        Daha sonra Atakum Belediyesi Mimar Sinan Düğün Salonu'nda düzenlenen Gençlik Buluşmasına katılan Özdağ, Samsun'un Türk tarihinde çok önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

        Milli Mücadele'nin ilk adımının atıldığı şehirde 19 Mayıs'ta gençlerle bir arada olmaktan büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Özdağ, "19 Mayıs yalnızca bir tarih değil, 19 Mayıs yok edilmek istenen bir milletin yeniden ayağa kalkmaya başladığı günün tarihidir. 19 Mayıs, umutsuzluk içerisinden doğan Türk'ün iradesidir. 19 Mayıs, Türk gençliğine bırakılmış bir mücadele emanetidir. Atatürk İstiklal Savaşı'na başlamak üzere ayak bastığı Samsun'da, 'Bütün ümidim gençliktedir' diyerek yola çıkmıştır." diye konuştu.

        Partisinin gençlik politikalarını açıklayan Özdağ, "Türk gençliği ayağa kalkarsa Türkiye ayağa kalkar. Türk gençliği üretirse Türkiye güçlenir. Türk gençliği inanırsa hiçbir güç, Türk milletini durduramaz. İstiklal Harbi'nde Türk gençliği inandı, mücadele etti ve istiklalini kazandı." dedi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

