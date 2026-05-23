        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri AK Parti'li Dusak, beraberindeki heyetle Halep'e gerçekleştirdikleri ziyareti değerlendirdi:

        İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamentolar Birliği (İSİPAB) Komisyonu Başkanı ve AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Prof. Dr. Abdurrahim Dusak, Halep ile Türkiye arasındaki kardeşlik bağlarını güçlendirmek amacıyla Şanlıurfa'dan geniş katılımlı bir heyetle gerçekleştirdikleri ziyareti değerlendirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 14:21 Güncelleme:
        Dusak, İbrahim Tatlıses Kültür Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında, 20-21 Mayıs'ta AK Parti Şanlıurfa milletvekilleri Mehmet Ali Cevheri, Hikmet Başak, Şanlıurfa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kaya, Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Doğan Yetim, MÜSİAD Şanlıurfa Şube Başkanı Salih Demirkol ve çeşitli kurum temsilcilerinin yer aldığı heyetle Rakka ile Halep'te temaslarda bulunduklarını anımsattı.

        Gerçekleştirilen ziyaretin Şanlıurfa'nın geleceğine yönelik ortaya konulan tarihi vizyon açısından önemli bir adım olduğunu belirten Dusak, bölgede yeni bir dönemin başladığını söyledi.

        Dusak, ticaret yollarının yeniden şekillendiğini, ekonomik dengelerin yeniden kurulduğunu ve şehirlerin bu yeni sürece göre pozisyon aldığını ifade ederek şöyle konuştu:

        "Bu yeni dönemde Şanlıurfa'nın kenarda durma gibi bir lüksü yoktur. Çünkü, Şanlıurfa bölgenin üretim merkezi olma potansiyeline sahip bir şehirdir. Ticaretin, lojistiğin ve bölgesel kalkınmanın kavşak noktası olmaya adaydır. Tarih boyunca medeniyetlerin buluştuğu stratejik bir merkezdir. Bugün elimizde yeniden çok büyük bir fırsat vardır. Akçakale Sınır Kapısı'nın pasaportla geçişe açılması bu anlamda tarihi bir eşiktir. Bu, ticaretin canlanmasıdır, üretimin büyümesidir, istihdamın artmasıdır. Şanlıurfa'nın yeniden bölgesel ticaretin güçlü merkezlerinden biri haline gelmesidir. Bu önemli sürecin oluşmasında ve Akçakale Sınır Kapısı'nın pasaportla geçişe açılmasında başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekilimiz Sayın Bekir Bozdağ'a, AK Parti il başkanımıza ve milletvekili arkadaşlarımıza şehrimiz adına teşekkür ediyorum."

        Rakka ve Halep'te gerçekleştirdikleri temaslarda bölgedeki kurum temsilcileriyle kapsamlı görüşmeler yaptıklarını belirten Dusak, Şanlıurfa'nın üretim gücü, sanayi altyapısı ve stratejik konumunu anlattıklarını, karşı taraftan ise işbirliğine yönelik olumlu yaklaşım gördüklerini söyledi.

        Abdurrahim Dusak, gelecek süreçte bölgede büyük bir ekonomik hareketlilik yaşanacağını belirterek, şöyle devam etti:

        "Eğer bugün doğru adımları atarsak Şanlıurfa sadece Türkiye'nin değil, bölgenin üretim, lojistik ve ticaret merkezlerinden biri olacaktır. Eğer bugün ortak akılla hareket edersek, bu şehir gençlerine iş kazandıracaktır. Yatırımcısına güç kazandıracaktır. Üreticisine yeni pazarlar kazandıracaktır. Bununla beraber hem Rakka'nın hem de Halep'in sanayisi gelişecek, şehirleri yeniden kalkınacaktır. Biz meseleye sadece ticaret olarak bakmıyoruz. Biz meseleye şehir vizyonu olarak bakıyoruz. Biz meseleye, sınırın her iki tarafı için de gelecek nesillerin meselesi olarak bakıyoruz. Bu süreçte temel anlayışımız nettir 'kazan-kazan' anlayışıyla hareket etmek. Şanlıurfa kazanacak, bölge kazanacak, üreten kazanacak, ticaret yapan kazanacak, sanayi tesisi kuran kazanacak, halklarımız kazanacak, ülkeler arasındaki kardeşlik kazanacak. Çünkü biz biliyoruz ki; ekonomik kalkınma sadece rakamlardan ibaret değildir. Ekonomik kalkınma, huzurdur, istikrardır, refahtır, kardeşliktir."

        AK Parti Şanlıurfa Milletvekili Mehmet Ali Cevheri de bölgenin büyük bir yatırım ihtiyacı bulunduğunu, Suriye'nin yeniden inşası sürecinde Şanlıurfa’nın önemli bir rol üstlenebileceğini söyledi.

        Cevheri, yaklaşık 350 milyar dolarlık yeniden yapılanma ihtiyacına dikkati çekerek, Şanlıurfa'nın tarım, sanayi, lojistik ve ticaret alanlarında önemli fırsatlara sahip olduğunu ifade etti.

        Akçakale Sınır Kapısı'nın daha aktif hale getirilmesinin bölge ekonomisine katkı sağlayacağını belirten Cevheri, Şanlıurfa'nın gelecekte Orta Doğu'nun önemli ticaret merkezlerinden biri olacağını kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

