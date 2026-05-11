        Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla geçiş yarın başlıyor

        Akçakale Gümrük Kapısı'nda pasaportla geçiş yarın başlıyor

        Şanlıurfa Valiliği, Suriye'deki iç karışıklık nedeniyle uzun süredir kapalı bulunan Akçakale Gümrük Kapısı'ndan pasaportla giriş ve çıkış işlemlerinin yarın başlayacağını bildirdi.

        Giriş: 11.05.2026 - 11:18 Güncelleme:
        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle Akçakale Gümrük Kapısı'nın 2014 yılında ticari ve sivil geçişlere kapatıldığı hatırlatıldı.

        Süreç içinde insani yardım ile kamu görevlilerinin kontrollü geçişlerinin sürdüğü belirtilen kapı için yeni bir uygulamanın başlatıldığı ifade edildi.

        Açıklamada, Akçakale Gümrük Kapısı üzerinden Suriye'ye pasaportla giriş ve çıkış işlemlerinin yarın itibarıyla başlayacağı vurgulanarak, şu bilgiler paylaşıldı:

        "Bu kapsamda Türk vatandaşları, çifte vatandaşlığı bulunan Suriye vatandaşları ile Türkiye'de geçerli ikamet izni veya ikamet izni yerine geçen çalışma izni bulunan Suriye vatandaşları, pasaportlarıyla Akçakale Gümrük Kapısı'na müracaat etmeleri halinde giriş-çıkış yapabileceklerdir. Ayrıca pasaportla geçiş uygulaması dışında kalan geçici koruma statüsündeki Suriye vatandaşlarının ticari, taziye ve diğer geçiş talepleri, Valiliğimiz bünyesinde bulunan İnsani Yardım ve Koordinasyon Merkezine yapılacak başvurular üzerine ilgili mevzuat kapsamında değerlendirilecektir."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

