        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Akçakale Gümrük Kapısı'nın açılmasıyla bölgede ticaretin canlanması bekleniyor

        RAUF MALTAŞ - Suriye'deki iç karışıklıklar nedeniyle uzun süredir kapalı olan ve 12 yıl aradan sonra pasaportlu giriş-çıkışlara yeniden açılan Akçakale Gümrük Kapısı'nın bölge ekonomisine katkı vermesi bekleniyor.

        Giriş: 13.05.2026 - 11:02 Güncelleme:
        Akçakale Belediye Başkanı Abdülhakim Ayhan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kapının yeniden açılmasının ilçede yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu belirtti.

        Sınır hattındaki ticaretin zamanla daha da gelişeceğini ifade eden Ayhan, "İnşallah bundan sonra komşuluk ilişkilerimiz eskisi gibi daha iyi şekilde devam eder." dedi.

        Ayhan, şunları söyledi:

        "Bu kapı sadece ilçemize değil, Şanlıurfa, Mardin, Gaziantep ve Adıyaman'a da katkı sağlıyor. Eskiden günlük yaklaşık 700 tır geçiş yapıyor, 2 bine yakın kişi binek araçlarla giriş-çıkış yapabiliyordu. Bu hareketlilik bölgede herkese ekonomik katkı sunuyordu. Benim tahminim ve umudum, birkaç ay içinde sistem oturduktan sonra eski ekonomik standartları yeniden yakalayacağımız yönünde."

        Abdülhakim Ayhan, özellikle inşaat sektöründe Suriye tarafında hareketlilik beklediklerini sözlerine ekledi.

        Akçakale Esnaf ve Sanayi Odası Başkanı Ömer Ay da kapının uzun süre kapalı kalmasının ilçe ekonomisini olumsuz etkilediğini belirtti.

        Kapının yeniden açılmasının ticari faaliyetleri canlandıracağını ifade eden Ay, "Kapı ilçemiz için başlı başına önemli bir sektördür. Esnafımız, sanatkarımız ve iş insanlarımız için Suriye ile ticaretin yeniden başlaması ilçemizi önemli ölçüde canlandıracaktır. Bu canlılık ilimize ve bölgemize de katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

        - Esnaf umutlu

        İlçe esnafından Mehmet Domurcuk, kapının açılmasının ekonomik katkı sağlayacağına inandığını belirterek, "Bölgemiz için faydalı olmasını istiyoruz. Ekonomik olarak bize katkı sağlayacaktır." dedi.

        Esnaf Cumaali Tosun ise gümrük kapısının açık olmasının ilçe için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, "Çok sevindik. Esnaf ve halk olarak mutluyuz. İnşallah bu gelişme ilçemizi ekonomik olarak canlandırır. Mevsimlik işçilerin geri dönmesine ve yeni iş imkanlarının oluşmasına da vesile olur." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

