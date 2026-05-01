Eyyübiye'de Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'ne 2 bin 743 üretici başvurdu
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, küçükbaş hayvancılığı desteklemeyi hedefleyen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'ne 2 bin 743 üretici başvurdu.
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde, küçükbaş hayvancılığı desteklemeyi hedefleyen Kırsalda Bereket Küçükbaşa Destek Projesi'ne 2 bin 743 üretici başvurdu.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 1 Nisan'da başlayan projeye başvurular tamamlandı.
Başvuru sürecinde vatandaşlara destek olmak amacıyla özel bir birim oluşturan Eyyübiye İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2 bin 743 kişinin başvurusunu alarak Tarım ve Orman Bakanlığının veri sistemine kaydetti.
