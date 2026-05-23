Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Şanlıurfa'da konuştu:

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Şanlıurfa'da konuştu:

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bu gidişatını, 12 seneyi durdurmak için geliyorum. Ben kendime, arkadaşlara inanıyorum. Biz durduramazsak kimse durduramaz haberiniz olsun." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.05.2026 - 13:23 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, Şanlıurfa'da konuştu:

        Fenerbahçe Kulübü Başkan Adayı Aziz Yıldırım, "Fenerbahçe'nin bu gidişatını, 12 seneyi durdurmak için geliyorum. Ben kendime, arkadaşlara inanıyorum. Biz durduramazsak kimse durduramaz haberiniz olsun." dedi.

        Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret eden Aziz Yıldırım, kongre üyeleri ve taraftarlarla bir araya geldi.

        Dernek yönetiminin rakip adayı destekleyeceğini açıklamasına rağmen iş insanı Feridun Geçgel’in ricası üzerine Şanlıurfa Fenerbahçeliler Derneğini ziyaret etme kararı aldığını belirten Yıldırım, dernek yönetimiyle ilgili değerlendirmeyi ise taraftara bıraktığını ifade etti.

        Kulüp başkanlığı döneminde Fenerbahçe'ye önemli yatırımlar yaptıklarını ve kulübe çok sayıda tesis kazandırdıklarını anlatan Yıldırım, kendi yönetiminden sonra ise kulübe herhangi bir yatırım yapılmadığını ileri sürdü.

        Fenerbahçe'deki 20 yıllık tecrübesini ortaya koyduğunu belirten Yıldırım, ekibiyle birlikte iddialı olduklarını ve takımı şampiyon yapacaklarına inandıklarını söyledi.

        Aziz Yıldırım, Fenerbahçe'de yeniden başkan olmasının kendi hayatında bir şeyi değiştirmeyeceğini dile getirerek, şunları kaydetti:


        "Dürüstçe söylüyorum, Fenerbahçe'nin bu gidişatını, 12 seneyi durdurmak için geliyorum. Ben kendime, arkadaşlara inanıyorum. Biz durduramazsan kimse durduramaz haberiniz olsun. Size bu kadar söylüyorum. Yapı diyorsunuz, şu diyorsunuz, bu diyorsunuz, hep beraber mücadele yapacağız. Ama güçlü kadro, güçlü yönetim, güçlü camia. 2001'lerde başladık şampiyonluğa. 10 senede beş defa şampiyon olduk yani. O zaman bir Antep maçını hatırlayın, tribünler tezahüratlarla aldı maçı. Şimdi görüyoruz 20-25 grup olmuş. Biri bir şey söylüyor, öbürü başka şey söylüyor. Olmaz, bunları bütünleştireceğiz. Bunu bitirerek bütünleştirmek lazım. Bunu yapacak adam benim. Hiçbiri yapamaz. Bakın her şey para değildir, her güç para değildir. Parayı iyi kullanırsan güçtür. Ama paranın içinde de güç var diyorum, saygınlık vardır, sevgi vardır, başka konular vardır. Onun için arkadaşlarla beraber bu sene şampiyon yapmaya geleceğiz."

        Yıldırım, göreve seçilmeleri halinde 2 santrfor transferi yapacaklarını sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Mutlak butlan kararı sonrası CHP'deki yeni gelişmeler
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Özgür Özel CHP Grup Başkanı oldu
        Bayram için yollara düştük!
        Bayram için yollara düştük!
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        G.Saray'da seçim günü! Tek aday Dursun Özbek
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        Günlük ihracat rekoru kırıldı
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri...
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Kılıçdaroğlu'na tebliğ edildi
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Çocuklarda ekran süresinin uzaması miyopi riskini artırıyor
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        Köy muhtarından çocuklara 'bidon tren' sürprizi
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        MİT'ten Suriye'de DEAŞ operasyonu
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Avustralya'nın alay konusu olan "Emu Savaşı"
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Trump'tan ekibiyle 'İran' toplantısı
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        Bu yazın trendleri belli oldu!
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        İran: Trump'ın başka çaresi yok
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Trabzonspor'da kupa coşkusu!
        Yemek kartında ne değişti?
        Yemek kartında ne değişti?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        İnsanların yüzde 90'ı neden sağ elini kullanıyor?
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Ağabeyim taburcu oldu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"
        "Semiramis sağlığına kavuştu"

        Benzer Haberler

        Siverek'te misket büyüklüğünde dolu yağdı
        Siverek'te misket büyüklüğünde dolu yağdı
        Şanlıurfa'da 88 aranan şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da 88 aranan şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
        (Düzeltme) Fırat Nehrinde yüzen atı görenler gözlerine inanamadı
        (Düzeltme) Fırat Nehrinde yüzen atı görenler gözlerine inanamadı
        Fırat Nehrinde yüzen atı görenler gözlerine inanamadı
        Fırat Nehrinde yüzen atı görenler gözlerine inanamadı
        Siverek CHP İlçe Başkanı gözaltına alındı
        Siverek CHP İlçe Başkanı gözaltına alındı