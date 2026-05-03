        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri GÜNCELLEME - Şanlıurfa Valiliğinden olumsuz hava koşullarına ilişkin açıklama:

        Şanlıurfa Valiliği, olumsuz hava koşulları nedeniyle Birecik'te 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 29 kişinin yaralandığını, Viranşehir'de de 11 kişinin yaralandığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 22:08 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, Birecik ilçesinde gerçekleşen ani, kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle çok sayıda ağacın devrildiği, binaların çatılarında hasar oluştuğu, ayrıca yer yer su baskınlarının meydana geldiği belirtildi.

        Açıklamada, şunlar kaydedildi:

        "Meydana gelen olaylarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 29 vatandaşımız ise çeşitli şekillerde yaralanmıştır. 7 yaralımız il merkezindeki hastanelere sevk edilmiştir. 22 yaralımızın tedavileri ise Birecik Devlet Hastanesinde devam etmektedir. Ayrıca Viranşehir ilçemizde meydana gelen ani kuvvetli sağanak yağış ve fırtına aynı şekilde olumsuzluklara yol açmış, 11 vatandaşımız hafif şekilde yaralanmıştır.

        Meydana gelen olumsuzluklara ilk andan itibaren ilçe belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, ŞUSKİ, AFAD, güvenlik birimlerimiz ve ilgili diğer kuruluşlar tarafından müdahale gerçekleştirilmiştir. Alandaki çalışmalar koordineli şekilde sürdürülmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına ve bütün hemşehrilerimize başsağlığı diliyor, yaralılarımız için acil şifalar temenni ediyoruz. Meydana gelen olumsuz hava şartlarından etkilenen bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Birecik ve Viranşehir ilçelerimizde bütün eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Ayrıca özel gereksinimli, hamile ve kronik hastalığı bulunan personelimiz bir gün süreyle idari izinli sayılacaktır."

        - Harran Kaymakamlığından açıklama

        Harran Kaymakamlığından yapılan açıklamada da kuvvetli yağış ve fırtına nedeniyle ilçedeki bazı okulların çatılarında güvenlik riskinin oluştuğu bildirildi.

        Bazı tedbirlerin alındığı kaydedilen açıklamada, "Belirtilen okullarımızda tedbir amaçlı 4 Mayıs Pazartesi 1 gün süreyle eğitim öğretime ara verilmiştir. Damlasu Çok Programlı Anadolu Lisesi, Türkoğlu İlkokulu ve Ortaokulu, Aşağı Kesmekaya İlkokulu ve Ortaokulu, Yenice İlkokulu ve Ortaokulu." ifadelerine yer verildi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

