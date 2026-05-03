        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 17:14 Güncelleme:
        GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da sahipsiz köpeğin saldırdığı kişi yaralandı

        Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesinde sahipsiz köpeğin saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

        Kırsal Yukarıgöklü Mahallesi yakınlarında yol kenarında yürüyen 70 yaşındaki Abdulkadir Karakuş, sahipsiz bir köpeğin saldırısına uğradı.

        Ayağından, kolundan ve kafasından yaralanan Karakuş, çevredekilerin yardımıyla kurtuldu.

        Halfeti Devlet Hastanesine kaldırılan Karakuş, tedavisinin ardından taburcu edildi.


        Hastane çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karakuş, mahallede çok fazla sahipsiz köpek olduğunu belirterek, tedbir alınmasını istedi.

        - "Bu köpeklere artık bir çare bulunsa iyi olur"

        Tedavisinin ardından evine geçen Abdulkadir Karakuş, AA muhabirine saldırı anında yaşadıklarını anlattı.

        Yol kenarında yürürken aniden karşıdan gelen köpeğin saldırısına uğradığını dile getiren Karakuş, şöyle konuştu:

        "Ne yapacağımı bilemedim, saldırmasıyla sırt üstü yere düştüm. Yere düşünce de kafamı ve ayaklarımı ısırmaya başladı. Yumruk ve tekme attım ama o da yetmedi. Çevrede gören insanlar vardı, arabalarından inip müdahale ettiler. Ancak o şekilde saldırıdan kurtuldum. 10 yaşında bir çocuk olsaydı yerimde ölebilirdi. Ben biraz direndim. Çevredekiler yetişip müdahale etti. Bu köpeklere artık bir çare bulunsa iyi olur."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

