        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri GÜNCELLEME - Şanlıurfa'da valiz içerisinde 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde valiz içerisine gizlenmiş 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.04.2026 - 12:21 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma başlattı.

        Ekiplerce durumundan şüphe edilen bir kişinin valizinde yapılan aramada, 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Emniyet tarafından paylaşılan görüntülerde, ekiplerce valizin gizli bölmelerinde eroinin ele geçirilmesi yer aldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        Dışişleri'nden 1915 Olaylarına dair açıklama
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Gasplı barışma planı
        Gasplı barışma planı
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Derbide ligin en golcü iki takımı karşılaşacak!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 138...
        Şanlıurfa'da trafik güvenliğini tehlikeye düşüren motosiklet sürücüsüne 138...
        Şanlıurfa'da üreticilere 1 milyon sebze fidesi dağıtıldı
        Şanlıurfa'da üreticilere 1 milyon sebze fidesi dağıtıldı
        Siverek'te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
        Siverek'te 2 kilo 400 gram eroin ele geçirildi
        Şanlıurfa'da aranan 2 şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da aranan 2 şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da toplam 55 yıl hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da toplam 55 yıl hapis cezası bulunan 2 şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı