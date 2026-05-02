        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Güneydoğu'da milli yazılımla gübreleme yapan çiftçiler maliyetlerini düşürüyor

        Güneydoğu'da milli yazılımla gübreleme yapan çiftçiler maliyetlerini düşürüyor

        RAUF MALTAŞ - Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yerli "GAP Hassas Yazılımı" programını kullanan çiftçiler, tarım teknolojileri aracılığıyla toprağın ihtiyacına göre gübreleme yaparak girdi maliyetlerini yüzde 30 civarında düşürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.05.2026 - 11:58
        GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı (GAP BKİ) tarafından bölge illerinde "Hassas Tarım ve Sürdürülebilir Uygulamaların Yaygınlaştırılması Projesi" uygulanıyor.

        Proje kapsamında geliştirilen yerli ve milli "GAP Hassas Yazılımı" kullanmaya başlayan çiftçiler, uydu görüntüleri ve hiperspektral kamera (gelişmiş çok yönlü görüntüleme teknolojisine sahip) aracılığıyla arazilerindeki ürünlerinin gelişimini ve ihtiyacını uzaktan takip etme imkanı buluyor.


        Teknolojiyi tarımla buluşturan yazılım sayesinde üreticiler arazisi için standart ölçekte gübreleme yerine birim alanın ihtiyacına göre gübre kullanıyor.

        Basit ve kolay anlaşılabilir yazılımın bulunduğu mobil uygulamayı telefonlarına indiren çiftçiler rahatlıkla yazılımı kullanabiliyor.

        Yazılım, üreticinin hem fazla gübre kullanımından hem de mazot ve işçilik gibi maliyetlerden tasarruf yapmasını sağlıyor.

        - Milli yazılımı kullanmaya başlayan çiftçi sayısı 3 bin 500'ü geçti

        GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanı Hasan Maral, AA muhabirine, çiftçilerin alın terlerinin daha fazla karşılık bulması için gayret ettiklerini söyledi.

        Tarım teknolojilerinin arazide kullanımını kolaylaştırmak için çiftçilere destek verdiklerini belirten Maral, şunları kaydetti:

        "Akıllı tarım teknolojilerinin yaygınlaşması en az sulama projelerinin tamamlanması kadar kritik bir husus. Bu yazılım platformumuz şu an Güneydoğu Anadolu Bölgemizdeki bütün üreticilerimizin kullanımına açılmış durumda ve günden güne üretici sayısı artıyor. Şu anda GAP Hassas Yazılımı'mızda üretici sayımız 3 bin 500'ü geçti. Yaklaşık 250 bin dekardan fazla bir alanda üreticilerimiz GAP Hassas Yazılımı'nı yani tarım teknolojilerini kullanmaya başladı.


        Şu an standart kullanmış olduğu gübrenin yarısından hatta yarısından biraz daha azının kullanımının yapıldığı deneme parsellerimiz var. Şu an kimi üreticilerimiz kullandığı gübrenin yarısını harcayarak yine aynı verimi elde etti. Şu an kullandığı suyun yarısını tüketerek yine aynı verimi elde edenler var. Bu durum üreticimiz açısından suyun maliyetini, kuraklık durumunu ve girdi maliyetlerini göz önüne aldığımızda çok ciddi bir gelir unsuru demektir."

        - Arazinin ihtiyacına göre gübreleme yapılıyor

        Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, bilinçsiz gübre kullanımının toprağın besin elementlerini tükettiğini söyledi.

        Arazinin mutlaka gübre ihtiyacı bulunduğunu anlatan Çullu, şunları kaydetti:

        "Özellikle üst gübre dediğimiz azotlu gübrelerde zamansız veya fazla miktarda yapılan hatalardan dolayı hem yer altı suları nitrat olarak kirleniyor, insan sağlığını bozuyor hem de çıkan azotlu gazlar atmosferi kirletiyor. Bu açıdan azotlu gübre kullanımı çok önemli. Son yıllarda girdi maliyetleri nedeniyle de çiftçi gübreyi azaltmak zorunda kalıyor. Arazideki ürün deseni ve toprak özellikleri bu hassas yazılıma tanıtılıyor ve o arazinin durumuna göre özelliklerine göre bizim hassas dediğimiz yazılım entegreli bir traktörle arazide gübreleme yapılıyor. Yazılım sayesinde az ihtiyacı olan yere az gübre, çok ihtiyacı olan yere çok gübre veriliyor ve böylelikle gübreden en az yüzde 20-30 tasarruf yapılıyor. Çiftçimiz bu uygulamalar sayesinde verim kayıplarını azaltabiliyor."

        - Cep telefonundan takip edilebiliyor

        Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Emrah Ramazanoğlu ise yazılım sayesinde çiftçinin ürününü hasat dönemine kadar anlık cep telefonundan takip edebildiğini söyledi.

        Arazinin uzaktan takibinin çiftçiye rahatlık sağladığını ifade eden Ramazanoğlu, şöyle konuştu:

        "Çiftçi herhangi bir şekilde araziye gitmeden uydu görüntülerine dayalı arazisini görebiliyor. Yazılımımız akıllı telefonlarda da uygulaması olduğu için çiftçi cep telefonuyla da takip sistemi yapabiliyor. Uygulamasını yaptığımız değişken oranlı gübrelemede arazinin bitki gelişim durumu homojen değil de heterojen olduğu durumlarda iyi gelişen yere nasıl bir gübre miktarı, kötü gelişim gösteren yere nasıl gübre miktarının uygulanacağını da yazılımdan görebiliyor. Üreticimiz elindeki gübre miktarını girebilir ve bunu sisteme entegre ettiğinde traktör üzerine monte edilmiş olan değişken oranlı gübreleme makinesiyle de arazide gübrelemeyi yapabilir."

        Yazılımı kullanan çiftçilerden Ferhat Önal da gelenekselden yazılımla gübreleme yöntemine geçiş yaptığını belirterek, "Arazide gelişme gösteren yerlerde daha az gübre, kötü yerlere daha fazla gübre vererek avantaj sağladık, gübreden tasarruf sağladık. Bu, en önemli girdi kalemlerimizden birisi. Emek verenlere teşekkür ediyorum." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

