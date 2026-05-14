Güneydoğu'nun "saklı cenneti" Halfeti, ziyaretçi sayısında 1 milyonu geçmeyi hedefliyor

        CEBRAİL CAYMAZ - Güneydoğu Anadolu'da bozkırın ortasında olmasına rağmen Birecik Baraj Gölü sayesinde sahil kenti görünümüne sahip Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesine, bu yıl 1 milyonun üzerinde ziyaretçi gelmesi bekleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 11:03 Güncelleme:
        Tarihi taş evleri ve doğal güzellikleriyle Güneydoğu Anadolu'nun "saklı cenneti" olarak nitelendirilen ilçede turistler, özellikle bir bölümü sular altında kalan "batık kenti" tekne turuyla geziyor.

        Su altında kalan caminin minaresi ve terk edilmiş eski yapıların bulunduğu Savaşan köyü olarak da bilinen bölge ilgi gören yerlerin başında geliyor.

        Bir kısmı su altında kalan Ulu Cami'yi de gezen ziyaretçiler, dünyada sadece ilçede yetişen "Karagül"ü görme fırsatı buluyor.

        - Su altında kalan yerleşim yerleri turistlerin uğrak yeri oluyor

        Halfeti Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Sinan Korkmaz, AA muhabirine, ilçenin geçmişten beri kadim medeniyetlere ev sahipliği yaptığını söyledi.

        Su altında kalan yerleşim yerlerinin ilçeye gelen turistlerin uğrak noktası olduğunu dile getiren Korkmaz, şöyle konuştu:

        "Halfeti, Gaziantep'le Şanlıurfa kültürünü alan bir ilçe olduğu için tam ikisinin ortasında sayılır. Burada yemeklerinde Urfa'nın da Antep'in de etkisini görebiliyoruz. Patlıcanlı kebabından domatesli kebabına, soğan kebabına, burada Halfeti'ye özel bizim meyve kebaplarımız oluyor. Tam da şu anda sezonundayız. Mayıs-haziran, Halfeti için görülebilecek en güzel zamanlarımız.

        Tekne turu tabi olmazsa olmazımız. Burada Halfeti Marina'dan çıkışımız yapılıyor. Misafirlerimiz Kız Mağarası, Rumkale, Savaşan köyü, bazı vatandaşlarımızın tercihine göre Çekem köyü bu güzellikleri görme imkanını bulabiliyor."

        - Ziyarete TEKNOFEST'in etkisi bekleniyor

        TEKNOFEST'in bu yıl kentte düzenlenmesinin ziyaretçi sayısında etkili olacağına dikkati çeken Korkmaz, şöyle devam etti:

        "Halfeti, geçtiğimiz yıl 950 bini aşkın misafiri ağırladı. Bu yıl inşallah 1 milyon 200-250 bin gibi bir misafir beklentimiz var. Bu gelen misafirlerimizi en başta Halfetili vatandaşlarımızın, hemşerilerimizin samimiyeti, güler yüzü karşılayacak. Hakikaten burası Türkiye'de, belki dünyada görülmesi gereken noktalardan biri. Bizim Cittaslow (Sakin Şehir) ünvanımız var."

        Almanya'dan Halfeti'yi gezmeye gelen Soner Astarlı da ilçeyi sosyal medya üzerinden gördüğünü ve çok merak ettiğini belirtti.

        Bozkırın ortasında bulunan Halfeti'yi görmenin mutluluğunu yaşadığını ifade eden Astarlı, herkesin burayı gelip görmesi gerektiğini kaydetti.

        Halfeti'de esnaflık yapan Zeki Özdilek ise geçen yılı güzel bir turizm sezonuyla kapattıklarını dile getirerek, "Bu yıl turistlerimizi yavaş yavaş ağırlamaya başlıyoruz. Halfeti'ye gelen vatandaşlar, Fırat Nehri'nde tekne turlarıyla Rumkale'ye kadar gidebiliyorlar. Rumkale'den sonra Savaşan köyüne gidip orada batık camimizi, karagül seramızı gezebilirler." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

