Haliliye Belediye Başkanı Canpolat'tan Anneler Günü mesajı

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat, Anneler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.





Canpolat, mesajında, hayatın her anında evlatlarının yanında olan, onları sabırla büyüten ve geleceğe hazırlayan annelerin, toplumun en kıymetli değerleri arasında yer aldığını belirtti.





Bir çocuğun ilk öğretmeninin annesi olduğunu aktaran Canpolat, mesajında şunları kaydetti:





"Bu nedenle ahlaklı, erdemli ve vicdan sahibi nesillerin yetişmesinde annelerimizin üstlendiği görev son derece büyüktür. Onların sevgisi, duası ve özverisi, güçlü bir toplumun ve sağlam bir geleceğin temelini oluşturmaktadır.

Peygamber Efendimizin 'Cennet annelerin ayakları altındadır' hadis-i şerifi de annelerimize gösterilmesi gereken saygı ve değerin en güzel ifadesidir. Bizler için annelerimize duyulan sevgi ve hürmet yalnızca bir günle sınırlı değildir. Hayatımız boyunca onların emeğine layık olmaya çalışmak en büyük sorumluluğumuzdur. Bu duygu ve düşüncelerle başta şehit ve gazi anneleri olmak üzere, sevgi ve fedakarlıklarıyla hayatımıza anlam katan tüm annelerimizin Anneler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, huzur ve mutluluk dolu bir ömür diliyorum."



