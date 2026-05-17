        Hayvancılığın merkezlerinden Şanlıurfa'da Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor

        Hayvancılığın merkezlerinden Şanlıurfa'da Kurban Bayramı hareketliliği yaşanıyor

        MÜSLÜM ETGÜ - Hayvancılığın önde gelen merkezlerinden Şanlıurfa'da, Kurban Bayramı'na sayılı günler kala canlı hayvan pazarlarındaki hareketlilik artmaya başladı.

        Giriş: 17.05.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Şanlıurfa'nın merkez ve ilçeleri ile bölgedeki bazı illerden besiciler, aylardır özenle yetiştirdikleri hayvanları kurbanlık olarak satmak üzere merkez Eyyübiye ilçesinde bulunan canlı hayvan pazarına getiriyor.

        Hayvanlar hem kent içine satılıyor hem de İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana'nın aralarında bulunduğu birçok şehire gönderiliyor.

        Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı Derneği Başkanı İzzet Çiftçi, AA muhabirine, Şanlıurfa Canlı Hayvan Pazarı'nın ülkenin en büyük pazarlarından biri olduğunu söyledi.

        Pazarda özellikle küçükbaş hayvan noktasında yüksek bir ticaret potansiyeli bulunduğunu ifade eden Çiftçi, şöyle konuştu:

        "Şanlıurfa, yıllık 1-1,5 milyon küçükbaş ile 500 bin büyükbaş hayvan sevkiyatının yapıldığı bir pazarımız. Doğudan gelen bütün hayvanları buradan batı illerine sevk ediyoruz. Tabii ki önce doğunun yükünü biz alıyoruz ve gelen bütün canlı hayvanları batı illerindeki metropol şehirlere gönderiyoruz. Hayvan varlığında şu anda bir sıkıntımız yok."

        - "Son 5 yılın en yüksek talebi söz konusu"

        Çiftçi, "Yoğunluğumuz ve talebimiz çok yüksek, son 5 yılın en yüksek talebi söz konusu. Şu anda küçükbaş olsun büyükbaş olsun sevkiyatlarımız 24 saat usulüyle devam etmekte. Genelde İstanbul, Ankara, Bursa ve Adana ile Ege Bölgesi'ne hayvan gönderiyoruz." dedi.

        Bu sene yağışların Şanlıurfa'daki besicilerin de yüzünü güldürdüğünü belirten Çiftçi, "Yağışlar nedeniyle yem arzında da inşallah bu sene sıkıntı yaşanmayacak. Aslında bu yıl toparlama yılı olacak. Yem tedariki noktasında inşallah bu yıl sıkıntı görmüyoruz." diye konuştu.

        Yaklaşık 35 yıldır besicilik yapan Lütfü Aytaç da "Bayram yaklaştığından satışlarımız yüzde 20-30 civarında arttı, inşallah daha da artacak." ifadesini kullandı.

        Besici Abdullah Oba da yağışların besicileri sevindirdiğini belirterek, "Bu sene hayvancılıkta bir canlanma var. Eskiye göre işlerimiz iyi." dedi.

        Oba, pazarda küçükbaş hayvanların 20-25 bin liraya satıldığını söyledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

