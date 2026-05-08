Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri İş kazasında kollarını ve ayaklarını kaybeden babaya protez takılacak

        İş kazasında kollarını ve ayaklarını kaybeden babaya protez takılacak

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçirdiği iş kazasında iki kolu ve iki ayağını kaybeden 37 yaşındaki Burhan Doğruyol, Gaziantep'te takılacak protezle yeniden kollarını ve ayaklarını kullanabilecek olmanın sevincini yaşıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.05.2026 - 12:02 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        İş kazasında kollarını ve ayaklarını kaybeden babaya protez takılacak

        Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde geçirdiği iş kazasında iki kolu ve iki ayağını kaybeden 37 yaşındaki Burhan Doğruyol, Gaziantep'te takılacak protezle yeniden kollarını ve ayaklarını kullanabilecek olmanın sevincini yaşıyor.


        Viranşehir'de 2016 yılında inşaatta çalıştığı sırada geçirdiği iş kazası sonucu iki kolunu ve iki ayağını kaybeden Doğruyol, yaşamını ailesinin desteğiyle sürdürmeye başladı.

        Bir süre eşinin bakımını üstlendiği Doğruyol'a, eşinin rahatsızlanmasının ardından 12 yaşındaki kızı Ecrin destek oldu.

        Doğruyol'a kızının yemek yedirdiği videonun sosyal medyada yayınlanmasının ardından Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin aileye destek oldu.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı ekipleri Viranşehir'e gelerek Doğruyol'u evinde ziyaret edip protez için ölçü aldı.

        Burhan Doğruyol, geçirdiği kazanın ardından hayatının tamamen değiştiğini belirterek, tek isteği olan protez talebinin gerçekleşmesinden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

        Sosyal medya üzerinden bir paylaşım yaptıklarını ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in duyarlılık göstererek hemen yanıt verdiğini belirten Doğruyol, "Gaziantep'ten bir ekip geldi. Kendilerine teşekkür ediyorum, bana yardımcı olacaklar, çok mutluyum." dedi.

        Babasının kol ve ayaklarının olmasını çok istediğini dile getiren Ecrin Doğruyol, "Babamıza sarılmayı çok istiyorduk, Gaziantep'ten ekipler geldi Allah onlardan razı olsun, Fatma Şahin'den razı olsun." dedi.

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Engelli Yaşlı ve Sağlık Hizmetleri Dairesi Şube Müdürü Eyyüp Yıldız ise "Burhan beyin protez ölçüsünü aldık, yakın zamanda hem bacak hem de kol protezini yapacağız. İnşallah hayatını idame edebilecek, çocuklarına sarılabilecek, güzel bir şekilde yürüyebileceği bir protez yapacağız. Gaziantep Büyükşehir Belediyesi olarak şu ana kadar 1600 kişiye ortez, protez yaptık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        "İran bir petrol tankerine el koydu"
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        ABD istihbaratı: İran ablukaya aylarca dayanır
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        WSJ: Suudi Arabistan ve Kuveyt'ten ABD'ye üs izni
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Prof. Dr. Azap'tan Hantavirüs açıklaması: Pandemi riski söz konusu değil
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Sallai’ye Premier Lig kancası!
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Baba ile oğlunu öldürüp tahliye oldu! İşte gerekçesi...
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        Çin'de iki eski bakana idam cezası
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        G.Saray şampiyonluk maçına çıkıyor!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Fenerbahçe, Konyaspor karşısında!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Hiranur davasında karar çıktı! 1 müebbet, 2 tahliye!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Bin 400 yıllık gizem tek taşla çözüldü!
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Sağlık durumu hakkında yeni açıklama
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Servetini çocuklarına bırakmayacak
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        Fahiş site aidatlarına yönelik düzenlemenin detayları
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        "İstanbul'a gel yoksa engellerim"
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Fiş sayısı azaldı fiyat yüzde 50 arttı
        Yok olarak var olmayı seçti
        Yok olarak var olmayı seçti
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        Huzur evinde skandal görüntüler! 4 şüpheli gözaltında!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!
        İBB'ye yeni operasyon: 30 gözaltı!

        Benzer Haberler

        Birecik ve Viranşehir'de fırtına sonrasında enkaz kaldırma ve temizlik çalı...
        Birecik ve Viranşehir'de fırtına sonrasında enkaz kaldırma ve temizlik çalı...
        Yıkım sırasında paniğe kapılan öğrenciler sağa sola kaçıştı
        Yıkım sırasında paniğe kapılan öğrenciler sağa sola kaçıştı
        Avcılığı bırakıp kendini kuş gözlemciliğine adadı
        Avcılığı bırakıp kendini kuş gözlemciliğine adadı
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı, 6 kişi yaralandı
        Yeni asri mezarlıktaki yollar yenileniyor
        Yeni asri mezarlıktaki yollar yenileniyor
        Resmi belgede sahteciliğe 2 gözaltı
        Resmi belgede sahteciliğe 2 gözaltı