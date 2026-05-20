        Milli judocu Mehmet Ali Ravi, başarısını antrenörlük kariyerinde de sürdürüyor

        CEBRAİL CAYMAZ - Sporculuk kariyerinde Balkan şampiyonluğu yaşayarak ay yıldızlı bayrağı uluslararası arenada dalgalandıran milli judocu Mehmet Ali Ravi, memleketi Şanlıurfa'da geleceğin şampiyon sporcularını yetiştiriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.05.2026 - 11:12 Güncelleme:
        Judoya 13 yıl önce başlayan 25 yaşındaki Ravi, kariyerinde Balkan şampiyonluğunun yanı sıra 3 Türkiye şampiyonluğu yaşadı, ayrıca sporculuk döneminde 4 Türkiye ikinciliği ve 2 ulusal şampiyona üçüncülüğü elde etti.

        Dört yıl önce Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Spor Kulübünde antrenörlüğe başlayan Ravi, kısa sürede önemli dereceler kazanan sporcular yetiştirdi. Ravi'nin öğrencileri arasında Balkan üçüncülüğü elde eden bir sporcu ile Türkiye şampiyonluğu, ikinciliği ve üçüncülüğü dereceleri kazanan çok sayıda genç judocu bulunuyor.

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Judo Salonu'nda yaklaşık 110 sporcuyla çalışmalarını sürdüren Ravi, disiplinli antrenman programlarıyla gençleri Avrupa ve dünya şampiyonalarına hazırlıyor.




        - "Emeğin karşılığını almak bizi mutlu ediyor

        Milli antrenör Ravi, AA muhabirine, sporculuk kariyerinde elde ettiği başarıların kendisi için büyük gurur olduğunu söyledi.

        Balkan Şampiyonası'nda İstiklal Marşı'nı okutmanın unutulmaz bir duygu olduğunu ifade eden Ravi, şimdi aynı başarıları öğrencileriyle yaşamak istediğini belirtti.

        Antrenörlük görevinde de önemli sonuçlar aldıklarını anlatan Ravi, şöyle konuştu:

        "Dört yıldır antrenörlük yapıyorum ve her yıl Türkiye dereceleri elde ediyoruz. Verdiğimiz emeğin karşılığını almak bizi mutlu ediyor. Sporcularımızın daha büyük başarılara ulaşacağına inanıyorum. Hedefimiz Avrupa ve dünya şampiyonalarında ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek."

        Judonun yalnızca bir spor olmadığını dile getiren Ravi, çocukları kötü alışkanlıklardan uzak tutmak ve disiplinli bireyler yetiştirmek için çalıştıklarını kaydetti.




        - Öğrencilerinin hedefi şampiyonluk

        Türkiye şampiyonu sporculardan Yusuf Beşaltı da antrenörünün desteğiyle önemli başarılar elde ettiğini belirterek, hedefinin milli formayla uluslararası şampiyonalarda derece kazanmak olduğunu söyledi.

        Türkiye ikinciliği ve üçüncülüğü bulunan sporculardan Mustafa Zamir ise Balkan Şampiyonası'nda istediği sonucu alamadığını ancak yeni organizasyonlarda ay yıldızlı bayrağı zirveye taşımayı hedeflediğini ifade etti.

        Judoya 4 yıl önce başlayan Mesut Turalı da antrenörü Ravi sayesinde Türkiye ikincisi olduğunu belirterek, ulusal ve uluslararası şampiyonluklar hedefiyle çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

