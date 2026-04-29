Şanlıurfa merkezli 4 ilde "change" araç operasyonunda yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Şanlıurfa merkezli 4 ilde 13 aracın “change" yapılmasıyla ilgili gözaltına alınan 7 şüpheliden 2'si tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Oto Hırsızlığı Bürosu ekiplerince Şanlıurfa, İzmir, Mersin ve Mardin’de 13 aracın şasi numarasının değiştirildiği tespit edildi. Eş zamanlı 4 ilde düzenlenen operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerin 2’si tutuklandı, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

