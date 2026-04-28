Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa merkezli sahte sağlık raporu operasyonunda 10 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 5 ilde askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.04.2026 - 16:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Siverek İlçe Jandarma Komutanlığınca, sahte sağlık raporu düzenleyenlere yönelik gerçekleştirilen soruşturma kapsamında, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Kayseri ve Kocaeli'de eş zamanlı operasyon düzenlendi.

        Gözaltına alınan 14 şüpheliden 10'u çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken, 4 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Olayla ilgili olarak 2 şüphelinin de arandığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Otelde ölü bulunmuştu! Cep telefonundan önemli kayıtlar çıktı!
        BAE OPEC'ten ayrılıyor
        Fenerbahçe seçim tarihini açıkladı!
        ABD medyası: İran Savaşı bitecek gibi değil
        19 yıllık cinayeti parmak izi çözdü
        Dönen para: 50 milyar TL! 70 kişi tutuklandı!
        Korku ve manzara aynı yerde: Derebaşı Virajları
        Çağla Tuğaltay cinayetinde 4 komşu için fethi kabir talebi!
        Rebecca 7 yıl sonra oğlunu buldu! Velayeti aldı... Nazar gidiyor!
        Kral Charles'ın ABD ziyareti kritik öneme sahip
        G.Saray'da başarının sırrı istikrar!
        Gülistan Doku soruşturmasında o mesajlar dosyada!
        Boğazdaki hareketli anlar kamerada! Gemi karaya oturdu, yalı hasar aldı!
        "Dünya sıkıntılı dönemden geçiyor"
        12 yıllık evlilik sona erdi
        İşte Tedesco döneminin karnesi!
        Ödev doksan, fikir noksan! Üniversitelerde vekaleten düşünce dönemi!
        "Süreyya" belgeseli çekiliyor
        Yapay zekaya göre şampiyon G.Saray!
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
