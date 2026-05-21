Şanlıurfa merkezli sahte sağlık raporu operasyonunda 44 şüpheli yakalandı

Şanlıurfa merkezli 7 ilde, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 44 şüpheli gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince sahte sağlık raporu düzenleyenlere yönelik soruşturma kapsamında Şanlıurfa, Muğla, İstanbul, Trabzon, Mersin, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda, askerlik çağındaki sağlıklı kişilere sahte rapor düzenledikleri iddiasıyla 44 şüpheli gözaltına alındı. Zanlılar, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

