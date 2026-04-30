        Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 31 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli siber dolandırıcılık operasyonunda yakalanan 31 şüpheli tutuklandı

        Şanlıurfa merkezli 11 ilde dün düzenlenen siber dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 31'i tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.04.2026 - 13:54 Güncelleme:
        İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin sahte internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden piyasa değerinin altında ürün satma vaadiyle vatandaşları dolandırdıkları iddiasıyla gözaltına aldığı 42 şüphelinin emniyet müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

        Adliyeye sevk edilen zanlılardan 31'i tutuklandı, 11'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "nitelikli dolandırıcılık", "banka ve kredi kartlarının kötüye kullanılması", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" ve "5549 Sayılı Kanun'a muhalefet" suçlamasıyla 11 ilde dün düzenlenen operasyonda 42 şüpheli gözaltına alınmış, MASAK raporuna göre, şüphelilere ait banka hesaplarında toplam 200 milyon lira işlem hacmi olduğu tespit edilmiş, operasyonda çok sayıda dijital materyale ve toplam değeri yaklaşık 12 milyon lira olan 6 araca el konulmuştu.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 1 Mayıs mesajı
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        Kış gibi! Sıcaklıklar 10 dereceye kadar düşüyor, yağış geliyor!
        İran yeni teklifini Pakistan'a iletti
        İran'dan ABD'ye: Pentagon yalan söylüyor
        Sumud Filosu'ndaki Türk aktivistler İstanbul'a geliyor
        İstanbul'da 2 adreste 1 Mayıs kutlaması
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Şampiyonluk için sahaya çıkıyor!
        Öldüren estetiğe gelinlikle veda!
        İstanbul 1 Mayıs önlemleri! Taksim, Şişli ve Kadıköy...
        "Alın teri en kutsal değerdir"
        İlaçlama skandalı! Yasaklı madde kullandılar, bebek ölümden döndü
        Müzik dünyasının acı kaybı
        "Fas prensi değilim"
        Fenerbahçe'de hedef Devler Ligi!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        1882 yılından beri inşası devam ediyor
        Formula 1'in kara 1 Mayıs'ı
        Ünlü oyuncu terhis oldu
