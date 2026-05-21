Şanlıurfa merkezli yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli yakalandı
Şanlıurfa merkezli 7 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 18 şüpheli gözaltına alındı.
Giriş: 21.05.2026 - 11:52
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, yasa dışı bahise yönelik Şanlıurfa, İstanbul, Tekirdağ, Diyarbakır, Hatay, Mersin ve Konya'da eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.
Operasyonda, 18 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
