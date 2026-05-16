        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa Valiliğinden "tıbbi işlem görmüş cenin ve uzuvların mezarlığa bırakıldığı" iddialarına ilişkin açıklama

        Şanlıurfa Valiliğinden "tıbbi işlem görmüş cenin ve uzuvların mezarlığa bırakıldığı" iddialarına ilişkin açıklama

        Şanlıurfa Valiliği, Haliliye ilçesinde bulunan Asri Mezarlıkta tıbbi işlem gördüğü değerlendirilen bazı cenin ve uzuvların uygun olmayan şekilde bırakılmasına ilişkin inceleme başlatıldığını bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.05.2026 - 23:27 Güncelleme:
        Valilikten yapılan açıklamada, Haliliye ilçesinde bulunan Asri Mezarlıkta tıbbi işlem gördüğü değerlendirilen bazı cenin ve uzuvların uygun olmayan şekilde bırakıldığına ilişkin ihbar alınması üzerine uzman ekipler tarafından gerekli incelemelerin yapıldığı belirtilerek, "Durumun açıklığa kavuşturulması ve sorumluluk oluşturan yönlerinin belirlenmesi amacıyla konu adli mercilere intikal ettirilmiştir. Söz konusu durum Valiliğimiz tarafından takip edilmekte olup idari yönden de kapsamlı olarak incelenecektir." ifadesi kullanıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

