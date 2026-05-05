Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa Valisi Şıldak fırtınadan etkilenen Viranşehir'de incelemede bulundu:

        Şanlıurfa Valisi Şıldak fırtınadan etkilenen Viranşehir'de incelemede bulundu:

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, önceki gün etkili olan şiddetli fırtınadan etkilenen Viranşehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2026 - 15:41 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa Valisi Şıldak fırtınadan etkilenen Viranşehir'de incelemede bulundu:

        Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, önceki gün etkili olan şiddetli fırtınadan etkilenen Viranşehir ilçesinde incelemelerde bulundu.

        İlçede hasar meydana gelen alanlarda inceleme yapan Vali Şıldak, yürütülen çalışmalarla ilgili yetkililerden bilgi aldı.

        Vali Şıldak, AA muhabirine, kentte 3 Mayıs Pazar günü etkili olan fırtınanın Birecik ve Viranşehir ilçelerinde hasara neden olduğunu hatırlattı.

        Fırtına nedeniyle ağaçların devrildiğini ve bazı binaların çatıları ile okullarda zarar oluştuğunu ifade eden Şıldak, Birecik ve Viranşehir ilçelerinde cadde, sokak, park ve okul bahçelerinde temizlik, enkaz kaldırma ve hasar tespit çalışmalarının yapıldığını belirtti.

        Kırsalda elektrik enerjisi verilmeyen çok az bölgenin kaldığını dile getiren Şıldak, "100'e yakın okulumuzda hasar oluştu. Birecik ve Viranşehir'de eğitim öğretime 4 gün ara vererek okullarımızın hızlı bir tadilat ve onarıma tabi tutulması suretiyle eğitimin aksamadan devamını sağlamaya yönelik gayretimiz devam ediyor." dedi.

        Şıldak, fırtına nedeniyle hayatını kaybeden 2 kişiye Allah'tan rahmet dileyerek, "Şu an itibarıyla hastanelerde tedavi gören 5 yaralımız var. Birecik ilçemizdekiler taburcu edildi. Viranşehir ilçemizde yaralanan ve hastanede tedavisi süren vatandaşlarımızdan birinin durumu maalesef kritik düzeyde bulunuyor." dedi.

        Devletin tüm kurumlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Şıldak, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı başta olmak üzere ilgili kurumların destekleriyle yaraların en kısa sürede sarılması için çalışmaların sürdüğünü sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        ABD: İran açıkça saldırgan taraftır
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        Trump: NATO bizim yanımızda değildi
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        Vergi teşvikleriyle ilgili kanun teklifi: Kurumlar vergisi oranlarında indirim
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        İzzet Yıldızhan tahliye edildi
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        Galatasaray'da rota Bruno Fernandes!
        O restorana ceza kesildi
        O restorana ceza kesildi
        R.Madrid'de büyük kriz!
        R.Madrid'de büyük kriz!
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        "Beni 30 milyon haraç isteyen ağabeyim vurdurdu!"
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        Modanın en çılgın akşamı Met Gala'dan görüntüler
        O daha 32 yaşında
        O daha 32 yaşında
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        “Hobi bahçesi yoktur, kaçak yapı vardır”
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        "Müzisyenlerin işinden olma riski var"
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        Kupada ilk finalist belli oluyor!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        İstanbul'un yedi tepesini keşfedin!
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        125 gün sonra cansız bedenine ulaşıldı
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        İki atom bombasından sağ kurtulan adamın hikâyesi
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        Arkadaşları "intihar" demişti... Otomobilde kanlı infaz!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        G.Saray'da OHAL ilan edildi!
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması
        'Saygı ‘yapay zekâ’ tartışması

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da kardeşler arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
        Şanlıurfa'da sağanak etkili oldu
        Arızalanan aracını kontrol etmek isterken otomobilin çarptığı amatör futbol...
        Arızalanan aracını kontrol etmek isterken otomobilin çarptığı amatör futbol...
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonuna 1 milyar liralık mal varlığı...
        Şanlıurfa merkezli dolandırıcılık operasyonuna 1 milyar liralık mal varlığı...
        Şanlıurfa'da fırtınada hayatını kaybeden Nur toprağa verildi
        Şanlıurfa'da fırtınada hayatını kaybeden Nur toprağa verildi
        Ağabeyini tabanca ile vurdu
        Ağabeyini tabanca ile vurdu