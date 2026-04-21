        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 15. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi yapılacak

        Şanlıurfa'da 15. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi yapılacak

        Şanlıurfa'da 15. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi Harran Üniversitesi (HRÜ) ev sahipliğinde 6-8 Mayıs'ta yapılacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.04.2026 - 14:45 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 15. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi yapılacak

        Şanlıurfa'da 15. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresi Harran Üniversitesi (HRÜ) ev sahipliğinde 6-8 Mayıs'ta yapılacak.

        HRÜ'den yapılan açıklamaya göre, Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi ev sahipliğinde 6-8 Mayıs 2026 tarihlerinde düzenlenecek 15. Ulusal Tarım Öğrenci Kongresine (UTOK15), Türkiye genelinde ziraat eğitimi veren 43 üniversiteden yaklaşık bin öğrenci katılacak.


        Üç gün sürecek ulusal etkinlikte, tarımda dijitalleşme, akıllı tarım teknolojileri, iklim değişikliği ile mücadele, sürdürülebilir üretim ve yerli tohum ıslahı gibi sektörün kritik konuları masaya yatırılacak.

        UTOK15 Kongre Başkanı Zehra Kaplan, organizasyonun öğrenciler ve tarım sektörü için taşıdığı kritik öneme dikkati çekerek, "Ülkemizin tarımsal geleceğini biz gençler inşa edeceğiz. UTOK15, Türkiye'nin dört bir yanındaki ziraat mühendisi adaylarının hem akademik hem de sektörel anlamda vizyonlarını paylaştığı, güç birliği yaptığı en büyük ulusal platformdur. Meslektaşlarımızı Şanlıurfa'da, tarımın kalbinde ağırlayacak olmanın ve sektörümüz için bu büyük sinerjiyi yaratmanın haklı heyecanını yaşıyoruz." ifadelerini kullandı.

        Kongre Akademik Danışmanı Doktor Öğretim Üyesi Eray Şimşek ise, organizasyonun tarihi ve stratejik boyutuna değinerek, "Tarihin sıfır noktası ve tarımın doğduğu bu bereketli topraklarda, Harran Ovası'nın merkezinde gençlerimizi ağırlamaktan büyük gurur duyuyoruz. UTOK15, sadece akademik bir etkinlik değil, aynı zamanda geleceğin mühendislerinin mesleki kimliklerini inşa ettikleri bir zirvedir. Gençlerimiz, sektörün öncü markaları ve değerli akademisyenlerimizle bir araya gelerek ülkemizin milli tarım hedeflerine çok önemli katkılar sunacaklar." diye konuştu.

        Program, oturumların ardından Şanlıurfa'nın tarihi ve kültürel değerlerini kapsayan sosyal etkinliklerle sona erecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        Firari Umut Altaş'a kırmızı bülten çıkarıldı!
        "Silme işlemini Yücel Bey yapar"
        Eski Vali Sonel: Emniyette ifade vermem
        "Faili meçhul kalmış bütün dosyalar incelenecek"
        Tatilde zehirlenip can vermişlerdi... Böcek ailesi için adalet günü!
        Trump: İran ateşkesi birçok kez ihlal etti
        Carlson Trump'a destek verdiği için özür diledi
        Ateşkes masası yeniden kurulacak mı?
        Sörloth'ta dev rakip!
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Kupada derbi rotasyonu!
        135 milyon lira haraç istediler! İkinci saldırı!
        Fenerbahçe kupada sahne alıyor!
        O anlar kameraya yansıdı... Kısa yol ölüme götürdü!
        'Roanoke Kolonisi'ne ne oldu?
        Aşk yeniden
        "Her şeye rağmen yan yana kaldık"
        Tefecilik operasyonu! 149 milyon TL'lik mal varlığına el konuldu!
        Dünyanın en güzel kadını seçildi
        "Adli tıp raporu henüz açıklanmadı"

        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da kaçakçılık operasyonunda 27 şüpheli hakkında adli işlem yapıld...
        Şanlıurfa'da aranan 2 şahıs yakalandı
        Şanlıurfa'da 27 şahıs hakkında kaçakçılıktan işlem yapıldı
        Şanlıurfa'da topraksız tarım yöntemiyle yetiştirilen domatesin hasadı yapıl...
        Muhammed Bilal Okay, muaythaide dünya şampiyonluğu için ringe çıkacak