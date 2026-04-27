Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 27.04.2026 - 12:38 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Suruç ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.

        Bu kapsamda ekiplerce yapılan Karaköprü ilçesindeki operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. ile Suruç ilçesinde çeşitli suçlardan 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G. saklandıkları adreslerde yakalandı.

        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        İddia: İran'dan ABD'ye yeni 'Hürmüz' teklifi
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Eski Tunceli Emniyet Müdürü Yılmaz Delen ifadeye çağrıldı
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        Iğdır'da 2 kişi ölü bulundu!
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        "Belçika ile Türkiye arasındaki ticari ilişkiler çok güçlü"
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        ABD'li saldırganın notları bulundu: Motivasyonu neydi?
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        "Şampiyonluğu bıraktılar"
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Menenjit vakaları artıyor mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Penaltı var mı, kart doğru mu?
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Amanos kilidi! Bin 500 yıllık duvar ve çok kritik deprem uyarısı!
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        Ünlülerin Galatasaray coşkusu
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        20 yıllık dosya yeniden açıldı
        İstanbul'u terk ediyorlar
        İstanbul'u terk ediyorlar
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        Kökenleri yanlış bilinen dünya lezzetleri!
        "Artık şampiyondur!"
        "Artık şampiyondur!"
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Eşya toplama kavgasında arkadaşını öldürdü!
        Su bozulur mu?
        Su bozulur mu?
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Yale Üniversitesi’nden tam burs! Hedef Aziz Sancar gibi bir bilim insanı olmak
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        Kuyumcular Odası'ndan yarı fiyatına altın uyarısı
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        27 Nisan – 3 Mayıs haftalık burç yorumları
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor
        Kolezyum’da Troya rüzgarı! 50 eser ilk kez sergileniyor

        Benzer Haberler

        Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheli adliye...
        Halfeti Belediyesine yönelik operasyonda gözaltına alınan 46 şüpheli adliye...
        Şanlıurfa'da mobil ekiplerden yerinde sağlık hizmeti
        Şanlıurfa'da mobil ekiplerden yerinde sağlık hizmeti
        Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
        Şanlıurfa'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 12 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Şanlıurfa'da 18 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı