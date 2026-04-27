Şanlıurfa'da 2 firari hükümlü yakalandı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Suruç ilçelerinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 firari hükümlü yakalandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda ekiplerce yapılan Karaköprü ilçesindeki operasyonda, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 18 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.A. ile Suruç ilçesinde çeşitli suçlardan 12 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ü.G. saklandıkları adreslerde yakalandı.



Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

