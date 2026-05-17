Şanlıurfa'da 20 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi

Şanlıurfa'da bir çekicinin dorsesine gizlenmiş 20 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre, kent merkezi girişinde durdurulan çekiciye bağlı dorsede narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Aramada, 20 kilo 550 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

