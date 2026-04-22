        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Harran ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.

        Giriş: 22.04.2026 - 15:36 Güncelleme:
        Şanlıurfa'da 3 firari hükümlü yakalandı

        Şanlıurfa'nın Karaköprü ve Harran ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 firari hükümlü yakalandı.


        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.


        Bu kapsamda ekiplerce yapılan operasyonlarda, "kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söyleme suretiyle dolandırıcılık" suçundan 8 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. ile "kasten öldürme" suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ö. Karaköprü ilçesinde, "sıvı veya gaz halindeki enerji hakkında hırsızlık" suçundan 7 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ise Harran ilçesinde saklandıkları adreslerde yakalandı.


        Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

