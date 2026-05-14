        Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da 400 bine yakın çocuk yüzmeyi öğrendi

        Şanlıurfa'da boğulma vakalarının önlenmesi için 7 yıldır devam eden kurslarda 400 bine yakın çocuk yüzme öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2026 - 16:33 Güncelleme:
        Yazın bunaltıcı sıcakların hakim olduğu kentte serinlemek için girilen su kanalı, nehir ve göletlerde her yıl yaşanan boğulma tehlikesine karşı Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 2018 yılında hayata geçirilen "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" çocuklardan büyük ilgi görüyor.

        Antrenör ve yüzme hocalarının gözetiminde ücretsiz verilen eğitimlerle şu ana kadar 400 bine yakın çocuk yüzme öğrendi.

        Bu yıl 75 bin kişiye eğitim verilmesi planlanan kurslara katılarak yüzme öğrenen çocuklar ve gençlerden yetenekleri keşfedilenler bu branşa yönlendiriliyor.




        - 30 antrenör eğitim veriyor

        Şanlıurfa Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Yüzme Bilmeyen Kalmasın Projesi" kapsamında kararlılıkla eğitimleri sürdürdüklerini söyledi.

        Çocukların güvenli ortamda serinlemeleri için tüm imkanların seferber edildiğini belirten Yazıcı, kursların hem kent merkezinde hem de ilçelerde sürdüğünü bildirdi.

        Kentte üzücü vakaların önüne geçilmesi için adeta seferberlik yürütüldüğünü vurgulayan Yazıcı, şunları kaydetti:

        "Yaklaşık 7 yılda 400 bine yakın gencimize yüzme öğrettik. Bu yıl ekstradan Havuz Sporları Türkiye Şampiyonası'na ev sahipliği yaptık. Yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla güzel bir şampiyonayı icra ettik. Şanlıurfa'da il genelinde yarışma müsabakaları düzenliyoruz. Şu anda 400 civarında sporcumuz il müsabakalarında başarı için mücadeleye devam ediyor. 2026 yılında da 75 bin gencimize yüzme öğreteceğiz. Bunu 30 antrenörümüzle yapıyoruz. Valiliğimiz, merkez ve ilçe belediyelerimizin katkılarıyla bunu yapıyoruz. Kentimizde yüzme bilmeyen kalmasın diye çalışmalarımıza devam ediyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

