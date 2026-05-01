        Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da bahar yağmurları üreticinin yüzünü güldürdü

        Şanlıurfa'da bahar yağmurları üreticinin yüzünü güldürdü

        EŞBER AYAYDIN - Türkiye'nin önemli tarımsal üretim merkezlerinden Şanlıurfa'da, son dönemde etkili olan yağışlar, buğday ve arpada verimliliği artırırken üreticinin de yüzünü güldürdü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.05.2026 - 11:06 Güncelleme:
        Son yıllarda kuraklık nedeniyle tarımsal üretimde ciddi kayıpların yaşandığı Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde, bu yıl etkili olan yağışlar tahıl üretiminde hem rekolte beklentisini yükseltti, hem de üretim maliyetlerini önemli ölçüde düşürdü.

        Meteoroloji yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'da kent merkezine tarım yılı olarak kabul edilen 1 Ekim 2024-1 Ekim 2025 döneminde 160 kilogram yağış düşerken, 1 Ekim 2025'ten 28 Nisan 2026'ya kadar düşen yağış miktarı ise 611 kilogram olarak ölçüldü.

        Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi ve Bitki Besleme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ali Çullu, AA muhabirine, çiftçiler için büyük önem taşıyan yağışların son birkaç yıldır yetersiz olması nedeniyle üreticilerin ciddi sıkıntılar yaşadığını belirtti.

        Bu yıl ülke genelinde etkili olan yağışların tarımsal üretim açısından büyük önem taşıdığını vurgulayan Çullu, mart ve nisan aylarında görülen yağışların başta buğday ve arpa olmak üzere diğer tarımsal ürünler için de hayati olduğunu söyledi.

        - Hem verimi etkiledi hem sulama masrafını azalttı

        Çullu, bu dönemlerde etkili olan yağışların üretimi de artırdığını belirterek, şöyle konuştu:

        "Genelde kırsal alanda buğday verimi ortalama 300-400 kilogram arasındayken bu yıl ortalama dekar alanında 150-200 kilogram daha yüksek verim bekliyoruz. Çiftçilerimiz bu açıdan şanslı. Diğer yönden Harran Ovası gibi sulanan alanlarda ocak ayında çiftçiler su istiyordu. Yani Devlet Su İşleri kanallara su vermek zorunda kalıyordu. Bu yıl herhangi bir sulama yapmadan, herhangi bir masraf yapmadan üreticilerimiz doğal yağışlarla ideal verimlerini almak üzere. Diğer bir avantajlı tarafı sulanan alanlar dışındaki yani kanallarla devlet yatırımları dışındaki yeraltı sularıyla sulama yapan çiftçiler bu yıl hiçbir elektrik enerjisi ücreti ödemeden de doğal yağışlardan üretimlerini tamamladı."

        Buğday ve arpanın 15 gün içinde sararmaya başlayarak hasada gelmeye başlayacağını aktaran Çullu, bu yıl ülkede buğday üretimini 20 milyon tonun üzerinde beklediklerini dile getirdi.

        Çullu, Şanlıurfa'nın Türkiye buğday üretiminde Konya ve Ankara'nın ardından üçüncü sırada yer aldığına işaret ederek, kentte bu yıl için 2 milyon tonun üzerinde bir üretim beklendiğini ifade etti.

        Kentte arpa üretiminin ağırlıklı olarak sulanmayan arazilerde yapıldığını vurgulayan Çullu, arpada da yüksek rekolte beklediklerini kaydetti.

        - Sarı pas hastalığı uyarısı

        Prof. Dr. Çullu, aşırı yağışların ardından bazı bölgelerde buğday ve diğer ürünlerde sarı pas hastalığının görüldüğünü belirterek, çiftçileri bu konuda uyardı.

        Çiftçilerin arazilerini düzenli olarak kontrol etmeleri gerektiğini, bu süreçte il ve ilçe tarım müdürlüğü yetkililerinden destek alabileceklerini belirten Çullu, zamanında müdahale edilmesi halinde önemli bir verim kaybı yaşanmadan sezonun tamamlanabileceğini söyledi.

        - "Çok güzel bir verim bekliyoruz"

        Çiftçi Mahmut Akbaş da yaklaşık 300 dönümlük bir alanda buğday ve arpa üretimi gerçekleştirdiklerini ifade ederek, bu yıl etkili olan yağışların tüm çiftçileri sevindirdiğini söyledi.

        Geçmiş yıllardaki kuraklık sonrası yağışların üreticilerin yüzünü güldürdüğünü anlatan Akbaş, "Bu yılki yağışlar beklentilerimizin üstündeydi. Bu yağışlarla birlikte hepimizin yüzü güldü. Çok güzel bir sezon bekliyoruz. Çok güzel bir verim bekliyoruz. İnşallah günün sonunda harmanımız da güzel olur. Bunun tadını da öyle çıkarmış oluruz." dedi.

        Çiftçi Halil Demir ise yağışların fazla olduğu nadir yıllardan birinin bu sezon yaşandığını, mart ayından itibaren etkili olan yağışların üretime olumlu yansıdığını söyledi.

        Yağmurun ağaçlara ve meralara da iyi geldiğini anlatan Demir, "Bu yıl verimi iyi bekliyoruz. Geçen sene biçer girmedi bazı tarlalara. Ama bu sene inşallah dönüme en az 500 kilogramdan fazla ürün bekliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

