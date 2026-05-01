Şanlıurfa'da balkon korkuluklarına asılı kalan işçiyi itfaiye kurtardı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde iskelenin düşmesi sonucu balkondaki korkuluklara tutunarak asılı kalan işçi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.



Meydan Mahallesi'ndeki apartmanın dış cephesinde çalışma yürüten Adem Kaya ve Adem Güven'in, üzerinde durdukları iskele henüz belirlenemeyen nedenle düştü.



Güven, düşme sırasında balkondaki demir korkuluklara tutundu, diğer işçi ise zemine düştü.



İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.



Ekipler, asılı kalan işçiyi balkonun demir korkuluklarını keserek kurtardı.



Sağlık ekiplerince Birecik Devlet Hastanesine kaldırılan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

