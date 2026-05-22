        Şanlıurfa'da dilencinin üzerinden 117 bin lira çıktı

        Şanlıurfa'da zabıta ekiplerince işlem yapılan dilencinin üzerinde 117 bin lira bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.05.2026 - 16:51 Güncelleme:
        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı ekipleri, kentte dilencilik yapanların yakalanması amacıyla çalışma başlattı.

        Bu kapsamda, bir şikayet üzerine şehirlerarası otobüs terminalinde E.K'nin dilencilik yaptığı tespit edildi.

        Zabıta ekipleri tarafından Zabıta Daire Başkanlığı'na götürülen E.K'nin üst aramasında toplam 117 bin 661 lira ele geçirildi.


        Paraya el konulurken, olayla ilgili tutanak tutuldu.


        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi zabıta ekiplerinin vatandaşların duygularını istismar edenlere yönelik denetimlerini sürdüreceği belirtildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

