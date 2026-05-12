Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi

        Şanlıurfa'da Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.05.2026 - 12:56 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi

        Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.

        Siverek Kaymakamlığı, Siverek Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında, engelli bireyler ve aileleri Hürriyet Caddesi'ndeki Sulu Cami önünden Ofis Kültür ve Yaşam Parkı'na kadar yürüdü.

        Program kapsamında parkta engelli bireyler tarafından hazırlanan resim sergisi ile müzik atölyeleri de ziyaret edildi.

        Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye kullandı, göz bandı takarak engelli futbolu etkinliğine katıldı.

        Etkinlik sonunda engelli bireylere uçurtma dağıtıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        11 yıl sonra ilk kez yükseldi
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Kartalkaya faciasında ölen 2 çocuk için flaş karar!
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Mutluluğun fotoğrafı! Tam 7 yıl sonra kavuşmuşlardı...
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Galatasaray'dan van Dijk bombası!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Böyle evlat olmaz olsun... Babaya 8 kurşun!
        Ünlüler şehre akın etti
        Ünlüler şehre akın etti
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Ceza var ama... Aracın önünü kesti! Camı kaputu yumrukladı!
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Prematüre bebekler yıllarca lunaparklarda sergilendi
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        Giderek yalnızlaşıyoruz
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        İşte G.Saray'ın Devler Ligi'nde muhtemel rakipleri!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Aralarında 4 doktor var! Hastanede rüşvet operasyonu!
        Nişandan yeni fotoğraflar
        Nişandan yeni fotoğraflar
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        İş kadını kaza kurbanı oldu
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Eski fotoğraflarda neden kimse gülmüyor?
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Sır perdesi derinleşiyor... Kritik bir isim daha ölmüş!
        Mutlu sonla bitti
        Mutlu sonla bitti
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Galatasaray'ın altın çağı!
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        Metallica üyeleri Türkiye'de
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        CNN yazdı: ABD-İran görüşmeleri neden kilitlendi?
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"
        "Bir haftada üç ameliyat geçirdim"

        Benzer Haberler

        Şanlıurfa'da 8 kilo 240 gram esrar ele geçirildi
        Şanlıurfa'da 8 kilo 240 gram esrar ele geçirildi
        Akçakale Gümrük Kapısı'ndan 12 yıl sonra pasaportlu geçiş başladı
        Akçakale Gümrük Kapısı'ndan 12 yıl sonra pasaportlu geçiş başladı
        Şanlıurfa'da kaybolan çocuk fıstık bahçesinde bulundu
        Şanlıurfa'da kaybolan çocuk fıstık bahçesinde bulundu
        Şanlıurfa'da 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı
        Şanlıurfa'da 8 kilo uyuşturucu ele geçirildi: 1 şahıs tutuklandı
        Şanlıurfa'da kaybolan çocuk fıstık bahçesinde bulundu
        Şanlıurfa'da kaybolan çocuk fıstık bahçesinde bulundu
        Siverek'te çevreye duyarlı öğrenciler bisikletle ödüllendirildi
        Siverek'te çevreye duyarlı öğrenciler bisikletle ödüllendirildi