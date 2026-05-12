Şanlıurfa'da Engelliler Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, 10-16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında kortej yürüyüşü ve çeşitli etkinlikler düzenlendi.



Siverek Kaymakamlığı, Siverek Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce organize edilen etkinlik kapsamında, engelli bireyler ve aileleri Hürriyet Caddesi'ndeki Sulu Cami önünden Ofis Kültür ve Yaşam Parkı'na kadar yürüdü.



Program kapsamında parkta engelli bireyler tarafından hazırlanan resim sergisi ile müzik atölyeleri de ziyaret edildi.



Siverek Belediye Başkanı Ali Murat Bucak ile İlçe Milli Eğitim Müdürü Nuri Kapanoğlu, farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye kullandı, göz bandı takarak engelli futbolu etkinliğine katıldı.



Etkinlik sonunda engelli bireylere uçurtma dağıtıldı.

