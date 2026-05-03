Şanlıurfa'da fırtınanın verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta meydana gelen tahribat, gün aydınlanınca ortaya çıktı.



İlçede dün öğleden sonra başlayan yağış, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. Akşam saatlerinde ise etkili olan şiddetli fırtına sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar meydana geldi.



Devrilen çok sayıda ağacın çevresindeki iş yerlerine zarar verdiği, bazı yolların ise kapandığı görüldü.



Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda kaymakamlık, belediye ve AFAD ekiplerince ilçedeki hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.



Hasar oluşan Karşıyaka Camisi'nin müezzini Latif Arslan, AA muhabirine, camide cemaat bulunduğu sırada fırtınanın meydana geldiğini belirterek, "Çok şükür erken çıktık, bize bir şey olmadı. Camimiz büyük hasar gördü. Birecik ilçemizde 5 camimiz zarar gördü." dedi.



Bu arada fırtınada üzerine cisim isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Nur Çakmak'ın cenazesi, Halfeti ilçesinin kırsal Durak Mahallesi'nde defnedildi.



İlçe genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 29 kişiden 22'si taburcu edildi.

