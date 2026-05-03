Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Şanlıurfa Haberleri Şanlıurfa'da fırtınanın verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

        Şanlıurfa'da fırtınanın verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta meydana gelen tahribat, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2026 - 23:50 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Şanlıurfa'da fırtınanın verdiği hasar gün aydınlanınca ortaya çıktı

        Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde dün etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle çok sayıda ev, iş yeri ve araçta meydana gelen tahribat, gün aydınlanınca ortaya çıktı.

        İlçede dün öğleden sonra başlayan yağış, ilerleyen saatlerde sağanağa dönüştü. Akşam saatlerinde ise etkili olan şiddetli fırtına sonucu çok sayıda ev, iş yeri ve araçta hasar meydana geldi.

        Devrilen çok sayıda ağacın çevresindeki iş yerlerine zarar verdiği, bazı yolların ise kapandığı görüldü.

        Şanlıurfa Valiliği koordinasyonunda kaymakamlık, belediye ve AFAD ekiplerince ilçedeki hasarın tespiti için çalışma başlatıldı.

        Hasar oluşan Karşıyaka Camisi'nin müezzini Latif Arslan, AA muhabirine, camide cemaat bulunduğu sırada fırtınanın meydana geldiğini belirterek, "Çok şükür erken çıktık, bize bir şey olmadı. Camimiz büyük hasar gördü. Birecik ilçemizde 5 camimiz zarar gördü." dedi.

        Bu arada fırtınada üzerine cisim isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 22 yaşındaki Nur Çakmak'ın cenazesi, Halfeti ilçesinin kırsal Durak Mahallesi'nde defnedildi.

        İlçe genelinde olumsuz hava koşulları nedeniyle çeşitli yerlerinden yaralanan ve hastanede tedavi altına alınan 29 kişiden 22'si taburcu edildi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Şanlıurfa haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Şanlıurfa Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Nisan ayı enflasyonu açıklandı
        Kira zam tavanı belli oldu
        Kira zam tavanı belli oldu
        Trump'ın İran sınavı
        Trump'ın İran sınavı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        İran'dan ABD'ye uyarı
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        Silah sahipliği sınırlandırılacak: Eylem planı yolda
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        G.Saray'da rehavetin faturası ağır oldu
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Gelinini öldürmüştü! Kaynana vahşetinde tüm detaylar çıktı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Fenerbahçe'de transfer harekatı!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Korkunç yangın! Yaşlı adam öldü!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Süper Lig'de küme düşme hattı alev alev!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Anne, baba ve 2 kız çocuğu... Bir aile artık yok!
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Oktay Çubuk’tan haber var
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        Eski sevgiliden kanlı baskın! Yeni sevgili kâbusu yaşadı!
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        "İntikam da sadakat de körlüğe yol açmamalı"
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Ünlü oyuncu sessiz sedasız evlendi
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Müstehcen VIP tuzak! 9 ayda 70 milyon TL'lik hesap hareketi!
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        Dünyanın en sıra dışı yerleşimleri
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        ABD'li firma 8 milyondan fazla ürününü geri çağırıyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        Fransız görünümlü Çinliler geliyor
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları
        4 – 10 Mayıs haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Viranşehir'de dev hortum kamerada: Ev ve ahırlar harabeye döndü
        Viranşehir'de dev hortum kamerada: Ev ve ahırlar harabeye döndü
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
        Şanlıurfa'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü
        Şanlıurfa'da yıldırımın isabet ettiği çoban öldü
        Şanlıurfa'da sağanak, fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Şanlıurfa'da sağanak, fırtına ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: 1 ölü, 40 yaralı (3)
        Şanlıurfa'da sağanak ve dolu: 1 ölü, 40 yaralı (3)
        Şanlıurfa'da güneş enerjisi paneli otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü
        Şanlıurfa'da güneş enerjisi paneli otomobilin üzerine devrildi: 1 ölü