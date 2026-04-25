Şanlıurfa'da foseptik çukuruna düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde foseptik çukuruna düşen inek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kırsal Sakça Mahallesi'nde otlayan bir inek, foseptik çukuruna düştü. Vatandaşların uğraşılarına rağmen kurtarılamayan inek için Akçakale İtfaiye Amirliği ekiplerinden yardım talep edildi. Ekipler, iş makinesi yardımıyla yaptıkları çalışmalar sonucu ineği çukurdan çıkardı.

